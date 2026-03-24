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嚴懲黑心拖吊！桃園市府出手整頓 其他行業類別也中招

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬元。記者陳俊智／翻攝
桃園日前發生有機車車主找來拖吊車協助處理拋錨電動機車，結果短短2公里竟被索價5萬元。記者陳俊智／翻攝

黑心拖吊層出不窮，消費爭議曠日廢時，桃園民代建議市府比照台北訂定道路救援拖吊指引，或者比照高公局明訂價格，避免爭議；交通局表示，市府已修訂桃園市消費者保護自治條例，行政院前天核准，正準備公告，未來類似消費爭議弊端將有法可罰。

桃園市政府表示，原本的桃園市消費者保護自治條例針對誤導、欺瞞或隱匿消費資訊的違規業者只能要求限期改善，修法後有罰則，發現違規當下就能開罰2萬元以上、8萬元以下不等金額，再要求業者限期改善。業者若置之不理，得按次處罰。此次修法不僅針對拖吊業者，開鎖、水電或市場美容化妝品直銷等類別也都適用。

謝美英指出，桃園今年春節發生機車2公里5萬元的天價拖吊費，市府高度重視，但拖吊服務屬私人民事契約行為，公權力難介入，而消費者申訴往往曠日廢時，調解根本緩不濟急，現行公路法規對違規營業的拖吊業者的罰責也很輕，無法達到嚇阻效果，導致黑心拖吊車橫行霸道。

謝美英表示，桃園應參考其他直轄市與中央高公局做法，訂定收費標準，一般小型車的道路救援基本起拖費1500元，拖吊超過10公里，每公里加收50元。車輛翻覆、衝出邊坡、陷入水溝或做筆錄另外計價。另外，市府也該要求業者將價目表貼在車身顯眼處，設立24小時申訴專線，再進一步評估建置合法拖吊車輛查詢系統，讓資訊透明淘汰市場上劣幣。

國民黨議員詹江村與民進黨議員李宗豪都說，台北剛頒布道路救援處理指引，有拖吊前、中、後三階段的SOP，收費透明化，桃園也該跟進，避免民眾在緊急情況下遭剝削。

交通局長張新福表示，桃園市消費者保護自治條例修正案前天剛獲行政院核定，法務局正在辦理公告事宜，未來業者若未在車身明顯處張貼拖吊方式與價格，僅口頭報價，或者到了目的地扣車喊價，都能以此為據開罰。

桃園 拖吊 詹江村 高公局 消費者

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