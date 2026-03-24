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80歲追TWICE、65歲學JENNIE 追星讓長者「實現自我」

中央社／ 台北24日電

銀髮族追韓星，在然看來或許不可思議，但在學者眼中，這不過是人類想自我實現的基本渴望；限制高齡者行為的從來不是年齡而是態度，因「每個今天，都是人生中最年輕的一天」。

80歲的阿嬤迷上TWICE，從追星到開箱、熱舞樣樣學，成了YouTube頻道主；65歲的Veronica下定決心活得像偶像JENNIE一樣閃耀，規律重訓、改吃地中海飲食，整個人煥然一新；69歲的退休護理師入坑CNBLUE，加入粉絲群後，孤單感少了，手機每天都有人找。

過去，人們經常老年生活就是要含飴弄孫、受人服侍，但長期研究高齡與家庭議題的台灣師範大學幼兒與家庭科學系教授林如萍觀察，這樣「沒有角色」的享福老年生活想像，正在鬆動。

這個世代的「長者」，多出生於戰後嬰兒潮，林如萍分析，義務教育的普及，讓他們具備自主規劃生活的能力；相對充裕的退休資源，也讓他們不必完全仰賴子女，加上比過往世代更健康的身體，「他們越來越不喜歡別人框限自己應該做什麼」。

林如萍分享，自己朋友的媽媽就在退休後想學唱歌，女兒幫她報名了合唱團，她去了卻覺得興致缺缺；一問之下，原來她嫌那裡「都是老人、都唱老歌」。

這讓林如萍印象深刻，也引發她反思，「我們框定了長者都會懷舊，但其實不是」。真正喜歡音樂的人，接受的廣度不會只有過去，新的歌曲帶來的是創新的刺激、不同的情感體驗。

像這樣體驗新刺激、學習新事物的行為，林如萍認為，其實就是「馬斯洛需求理論」中的「自我實現」。這些人年輕時為了養家，長期停留在生理與安全的基本需求，但步入老年、生活無虞之後，「我想要做什麼、我可以做什麼」的自我實現需求自然浮現。

追星社群還滿足更多不同層次的需求，乃至於超越自我的可能。林如萍分析，追星社群裡人們的彼此關心、大家一起努力的氛圍，也滿足了人們愛與歸屬感，以及自我肯定的需求；而災害發生或面對弱勢族群時明星的登高一呼，更能讓眾人走向「利他行為」的自我超越。

過去，父母會管孩子不能去哪裡玩，現在在追星上，換年長者反問，「為什麼我不行？」林如萍說，其實這兩代人相互理解的契機，既然面對孩子，人們都會鼓勵獨立自主、體驗學習，「為什麼不能鼓勵長者自主自立、體驗生活？」畢竟會阻礙高齡者行為的，不是年齡，而是態度。

「追星本身就是很開心的事，有感染力的音樂、有鼓動力的現場，正向功能不分年齡」，林如萍說，知名日本服飾品牌，近年大量推出男女通穿服飾，主打「無性別感」。如今社會更可以走向「無年齡感」，認知到年齡造成的差異並非必然，人的共通渴望才是核心，不論追媽祖或是追星，背後都是相同的基本渴望。

活躍老化不只要活躍，更要活躍的「有意義」。林如萍說，老年生活除了帶孫、賺錢，更可以用不同方式找到自己在這個年齡的生活意義與價值，就是「有為老化」，畢竟老不是終點，只是一個歷程，而每個今天，「都是我們人生最年輕的一天」。

銀髮族 TWICE YouTube

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