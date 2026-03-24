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嘉義縣議員武清山健康亮紅燈 決心戒除40年檳榔、煙癮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員武清山健康檢查亮紅燈，決心戒菸、戒檳榔遠離40年習慣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣議員武清山健康檢查亮紅燈，決心戒菸、戒檳榔遠離40年習慣。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄉議員武清山帶頭戒菸、戒檳，成功擺脫長達40年的菸檳習慣，坦言要克服朋友隨手遞來一根煙、一顆檳榔並不容易，以自身經驗擔任反菸反檳健康大使，呼籲戒菸檳愛健康，立刻行動不嫌晚。嘉義縣衛生局表示，民眾遠離菸檳危害，及早戒除不良習慣。

武清山表示，20歲起有抽菸及吃檳榔習慣，因長期應酬未曾中斷，直到健康檢查發現血管狹窄、需手術治療，才警覺健康亮紅燈，去年12月至里佳衛生室參加戒菸門診，在醫師評估下使用戒菸口香糖輔助，並配合規律運動與調整作息，成功戒除菸檳至今滿3個月。

武清山坦言，戒菸與戒檳過程不易，尤其仍須面對應酬場合誘惑，有時候朋友會遞煙、檳榔，不接受好像不太合群，但他仍會說明原因，也在家人及醫療團隊支持下順利度過戒斷期，以親身經歷提醒族人，不要等到健康出現問題才後悔，只要有心從現在開始都不嫌晚。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，不論傳統紙菸、電子煙或加熱菸，對健康皆有危害，且會造成二手菸及三手菸，讓身邊家人及親友暴露在二手菸風險中，民眾切勿誤信替代產品較為安全。

衛生局指出，為協助民眾遠離菸檳危害，阿里山鄉設置10處戒菸服務據點，由2名醫師在衛生所門診及巡迴9個衛生室提供協助，陪伴民眾度過戒斷期；同時自3月起推動「來嘉戒菸好禮獎不完」活動，鼓勵民眾戒菸，也可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63諮詢相關服務。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣議員武清山（右三）健康檢查亮紅燈，決心戒菸、戒檳榔遠離40年習慣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣議員武清山（右三）健康檢查亮紅燈，決心戒菸、戒檳榔遠離40年習慣。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣議員武清山健康檢查亮紅燈，決心戒菸、戒檳榔遠離40年習慣。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣議員武清山健康檢查亮紅燈，決心戒菸、戒檳榔遠離40年習慣。圖／嘉義縣政府提供

戒菸 衛生局 檳榔

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