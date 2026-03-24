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清明連假還沒到 今年已爆25例「恙蟲病」…疾管署曝「這月份」達高峰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署提醒，民眾清明連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，應避免恙蟲叮咬。圖／取自疾管署
衛福部疾管署提醒，民眾清明連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，應避免恙蟲叮咬。圖／取自疾管署

清明兒童連假將至，衛福部疾管署表示，依監測資料顯示，今年截至3月23日，累計25例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數高於2025年同期，與2022及2024年同期相當。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。

衛福部疾管署發言人林明誠說，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

林明誠表示，清明兒童連假將至， 民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應盡速就醫並告知醫師相關活動史。

另，民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，穿著長袖衣物及包鞋，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

疾管署呼籲，民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

疾管署 清明節 掃墓

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