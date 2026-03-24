今年首例腸病毒死亡！未滿10歲女童染疫後猛爆心肌炎 發病7天猝死

衛福部疾管署今公布國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，其中1例是南部未滿10歲女童，更為今年首例死亡病例。該名女童3月11日出現嘔吐至診所就醫，次日起出現頭痛、腹瀉及全身無力等症狀，3月14日意識不清，並出現猛爆性心肌炎及多重器官衰竭，於3月17日不幸死亡，為克沙奇A4型感染併發重症。疾管署提醒，腸病毒疫情緩升，重症病例發生風險持續增加，提醒國人提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青說，此名女童沒有先天或潛在疾病，因嘔吐至診所就醫，原先研判為急性腸胃炎，但病情仍持續惡化，陸續出現頭痛、腹瀉及全身無力等症狀，在發病第4天時，因為意識不清緊急送醫，並在送醫途中沒有心跳脈搏，經急救恢復心跳，但入院時已發現嚴重心因性。抽血檢驗顯示有多重器官衰竭。研判是猛暴性心肌炎。 因此使用葉克膜轉入加護病房治療。

林詠青指出，女童經檢驗檢出輪狀病毒、腸病毒。 腸病毒經分型屬於克沙奇A4型。因此，研判是腸病毒感染後，併發心肌炎的重症，女童住院期間，心臟跟腦部功能都有嚴重受損情形。經治療後還是沒有改善，所以在住院第4天而不幸過世。死因是因為腸病毒併發了猛暴性心肌炎而致死，女童自3月11日出現嘔吐症狀至死亡，約為一周時間。

衛福部疾管署發言人林明誠說，另一名腸病毒併發重症確定病例為北部30歲男性，有慢性病史，今年3月2日因慢性病住院後同日發燒，後續出現呼吸困難、肌躍型抽搐、意識改變及低血氧等症狀，通報檢驗確認為腸病毒D68型感染併發重症，此為D68型首例成人感染個案，目前持續住院中。

林詠青說，此名男子罹患惡性腫瘤，3月上旬回診就醫及住院治療，但他在住院當天晚上就出現了發燒，電腦斷層時也有肺炎狀況。其在住院期間一直都有發燒、呼吸困難，並給抗生素跟抗病毒藥物治療，但症狀還是持續，並在病人呼吸道檢出腸病毒，及分離到黴菌的感染，原因是惡性腫瘤病人的免疫力跟正常人比起來是有低下的狀況。

林詠青指出，該名男子住院第十天出現抽搐、意識狀態改變、低血氧，研判應是腸病毒併發腦炎，並收治到加護病房，腸病毒經分型是D68型。目前病人繼續住在加護病房，住院約已三周。

林明誠指出，依疾管署監測資料顯示，近三周腸病毒疫情約上升5.5%左右，目前疫情緩升，但清明連假後疫情上升的幅度會增加，重症病例發生風險也會持續增加，提醒國人提高警覺。而近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，占了47.1%，其次為克沙奇A16型為17.6%、克沙奇A4型14.7%，呼籲民眾特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，鄰近國家中，越南疫情上升，胡志民市今年截至3月初累計報告逾6000例病例，河內市住院病例也增加，疫情皆高於去年同期，兒童重症多由EV71型病毒引起。中國疫情呈下降趨勢，惟2月仍報告逾2萬例病例，疫情明顯高於近2年同期。另日本、韓國、新加坡及香港疫情處低點或持平。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、學童或幼兒皆有感染風險，尤以家庭手足間及校園、托嬰中心、安親班等人口密集且互動頻繁場所最易傳播。隨著腸病毒流行風險增加，請教托育機構依「教托育人員腸病毒防治手冊」加強自我查檢並落實各項防治措施，教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家及學習環境通風與清潔，定期以500ppm含氯漂白水重點消毒學幼童常接觸表面。

家中有嬰幼兒者應落實個人及環境衛生，外出返家後於摟抱或餵食嬰幼兒前務必以肥皂正確洗手，特別是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後及看病前後」，皆須依「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟洗手，並留意幼兒健康情形，生病應盡量在家休息，以降低傳播風險。

疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且病程發展迅速，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，務必立即送大醫院治療。