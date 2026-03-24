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農試所導入農膜栽培甘藷 每公頃淨利增6萬元

中央社／ 台北24日電

農業部農業試驗所為改善甘藷每逢乾旱及低溫，產量及品質下降，導入農膜敷蓋栽培技術，減少土壤水分蒸發及提升土壤溫度，試驗結果，扣除成本後，每公頃淨利可增加新台幣6萬元。

農試所今天發布新聞稿，近幾年受氣候變遷影響，甘藷在秋冬季生長期間常遭遇乾旱及低溫，影響甘藷植株與塊根生長發育，導致產量及品質下降。

為強化產業因應能力，農試所導入農膜敷蓋栽培技術，並整合機械化鋪膜、插植作業與田間栽培管理流程，建立甘藷敷蓋栽培模式，藉由減少土壤水分蒸發及提升土壤溫度，有效穩定甘藷產量，減緩氣候對生產的影響。

農試所表示，為減緩秋冬季乾旱及低溫對甘藷生產的衝擊，研究團隊選用市售常見的PE塑膠膜與具有生物可分解特性的PBAT複合膜，進行敷蓋栽培應用試驗。

根據農試所113年試驗結果顯示，在乾旱及低溫條件下，未敷蓋的對照組，每公頃甘藷產量為1萬1076公斤；不論採用塑膠膜或複合膜敷蓋栽培，產量分別為對照組的2.5倍及2.9倍。

農試所說，雖然應用敷蓋栽培會增加農膜材料成本，每公頃成本分別為塑膠膜2萬3000元、複合膜8萬2800元，但敷蓋栽培不僅能有效提升產量與增加收益，還可節省除草、中耕、翻蔓及追肥等相關作業，降低勞力與成本支出。

農試所以113年度試驗結果計算，經扣除投入成本後，敷蓋栽培甘藷平均每公頃淨利，較傳統栽培增加約6萬元。

農試所提醒，使用後塑膠膜應依農業部農糧署「可循環利用農業塑膠資材田間回收、載運及清洗循環作業指引」回收，促進資源循環利用；複合膜可於作物採收後翻耕入土壤中逐步分解，減少回收勞力需求，兼顧生產效益與環境永續。

農業部 低溫 農糧署

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