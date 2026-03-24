衛福部培訓116講師 陪伴長者重構下半場人生

退休不再是按下人生靜音鍵，老了更要當個自由的靈魂，衛生福利部推動高齡者靈性照顧服務，目前已培訓116名講師，帶著長輩走過15週「心靈大掃除」長征，找到生命下半場定位。

日前在高雄駁二登場的「大港開唱」，一段白髮阿嬤隨音樂搖擺畫面在網路瘋傳。孫女笑說，90歲的阿嬤玩到不肯回家；隔天她還受邀上台與觀眾共舞，獲封「大港MVP」。

這段可愛插曲也映照出，台灣正式邁入超高齡社會後，一種悄然成形的新文化：長者不再退場，而是用自己的方式追生活、追回自我。依行政院核定的「高齡社會白皮書」與「因應超高齡社會對策方案（112-115年）」，衛福部正積極推動高齡者健康與自主方案，其中一項關鍵，就是靈性照顧服務。

「其實這個方案，是一個德國海德堡大學與德國聯邦衛生部發展出來，探索心靈、重構生命藍圖的計畫。」衛福部次長呂建德口中的課程，核心源自於心理學中的自我三要素等概念，因為許多戰後嬰兒潮的長輩，退休後進入新的人生階段，卻不知如何面對「我是誰」。

呂建德指出，「你要怎麼重新整理自己與另一半、孩子、鄰居的關係？你要怎麼面對手上的『物』？」國外鼓勵口述表達、甚至有告解的宗教傳統，這套課程則是用心理學方法，幫助長輩誠實面對人生。

根據衛福部統計，目前全台22縣市已培訓116名種子教師，今年將透過教學手冊持續深化服務，並引導各縣市擴大運用種子教師辦理靈性照顧議題課程，逐步擴散至全國逾5000個社區照顧關懷據點。

呂建德說，這些老師透過約15週的課程，涵蓋懷舊、回憶、園藝、音樂等多個面向，不只帶活動，更像是陪伴長者「整理人生」的引路人，鼓勵長輩以健康的態度，面對老化過程中可能出現的疾病與憂鬱，提早積極迎接晚年生活。

有趣的是，呂建德透露他也是這套課程的受惠者。當人生步入新階段，他開始有些「囤物」習慣，「到了這個人生階段，就要開始學會『有捨有得』，該丟就要丟了。」語畢，他自己輕輕「嗯哼」一聲，像是在對人生做一個小小的確認。

呂建德表示，去年參加分享會時，許多老師回饋，上完課後連自己的生命都跟著改變，他還聽說有長輩上完課之後，開始省思與媳婦的互動方式，意外改善了婆媳關係。

衛福部在115年推動社區照顧關懷據點2.0計畫。呂建德強調，未來全台逾5000個據點均「免自籌」，鼓勵運用業務費開辦靈性課程，「我們要讓長輩不只活得久，品質更要活得好。」

呂建德話鋒一轉，提到他過去在台中推動的「長者達人」構想。「很多長輩其實很厲害，退休後仍保有很多技藝。」他舉例，有人教唱客家山歌，有人從蛙鳴聲判斷青蛙種類，還有人會辨識螢火蟲、擅長處理魚、講古等。

他強調，透過培訓與平台，這些長者可以走進社區、學校，以「達人」身分展現技藝，「等於是退而不休，也是一種自我實現。」從整理內心，到分享人生，這套靈性照顧計畫，試圖回答的不只是老後的孤單，而是當人生走到下半場，還能不能重新認識自己。