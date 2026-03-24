最熱「成年深夜話題」…你的腎絲球過濾率多少？ 公費健檢30以上能測

現代人生活忙碌，重油鹽、少蔬果等不良飲食習慣，加上普遍缺乏運動，自認健康卻隱患重重，健康檢查才發現一堆赤字，甚至有不可逆的糖尿病、慢性腎衰竭。近期於社群平台Threads上，最流行的成人深夜話題，即是「你的腎絲球過濾率多少？」引發不少網友共鳴，指稱年紀不到40歲，就一堆慢性病，國健署去年下修免費成人健檢年齡後至30歲，今公布去年總計有超過264萬人使用。

國健署長沈靜芬表示，許多人對健康風險自覺度偏低，衛福部公布的「113年國人十大死因統計」，因三高問題造成的慢性病，一年就奪走約6.1萬條生命，占總死亡人數約30%。另114年「健康促進統計年報」結果顯示，18歲以上國人高血壓、高血糖及高血脂的盛行率分別為30%、13%及31%，三高危害不小覷。

國健署自114年1月1日起，免費成人預防保健服務年齡門檻從原先40歲下修至30歲，30至39歲青壯年族群每5年可享有1次免費健檢，另新增「尿酸」檢查項目，並強化三高、腎功能及健康風險管理、運動飲食衛教，投入預算提高到26億元，預計約320萬人受惠。

國健署統計，114年成人預防保健篩檢人數共計264.5萬人，年齡層分布為30至39歲共35萬人、40至64歲共104.7萬人、65歲以上受檢人數共124.8萬人。國健署表示，民眾應善用「成人預防保健服務」，找出三高風險族群，落實早期發現、及早治療，並透過長期追蹤與數據分析，強化健康管理。

國健署建議，民眾接受健康檢查時可簽署「同意書」，授權服務醫療院所將血壓、血糖及血脂等檢測數據，上傳至個人「健康存摺」內，透過手機「健保快易通app」或網頁版「健康存摺」即可隨時查詢歷年檢測紀錄，掌握自身健康狀況，作為日常健康管理的依據。

沈靜芬提醒，三高初期不易察覺，定期檢查才可及早診斷治療，找出高危險族群並確實追蹤治療，有助於減少後續心血管疾病的發生。除了定期健檢，飲食應以少油、少鹽、少糖、高纖為原則，多攝取天然原型食物，以白開水取代含糖飲料。另外，每周達成150分鐘的中度身體活動，維持規律活動預防三高。

國健署提供的成人預防保健服務，依不同年齡層與健康風險而設計，目前提供30至39歲民眾每5年一次、40至64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年一次篩檢。把握政府提供的免費健檢機會，如果檢查結果異常，按照醫師建議調整飲食、運動，必要時搭配藥物治療，持續追蹤變化。