62萬長者籠罩憂鬱情緒 衛福部多元補高齡心健拼圖

高齡不只要防慢性病，「心情感冒」也可能悄悄上門，衛福部推估全台約62萬名長者籠罩憂鬱情緒中，雖非正式診斷的憂鬱「症」，仍是警訊。從篩檢到介入，衛福部正補上高齡心理健康的拼圖。

根據衛生福利部民國112年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查結果報告，台灣長輩正悄悄面臨一場「心情感冒」。數據顯示，65歲以上長者具憂鬱狀況的比率為13.3%，而75歲以上更攀升至17.2%。

若以114年約467萬銀髮人口推算，全台約62萬名長輩深陷憂鬱情緒。衛福部次長呂建德今天強調，這數據代表的是具備憂鬱「狀況」，並非憂鬱「症」人數，但這道藍色警訊依舊不容忽視。

針對審計報告指出各縣市篩檢量能不一，部分縣市篩檢率甚至低於1成。呂建德告訴中央社記者，早期推動成人預防保健服務時，我國心理健康服務體系尚未完整建立，因此僅以簡易問卷納入2題憂鬱檢測題項，作為基層醫療院所進行初步評估與關懷的工具，但隨著衛福部設立心理健康專責單位，已改採更完整的評估方式。

呂建德說明，現行篩檢策略包括參考世界衛生組織（WHO）提出的「長者內在能力評估」（ICOPE），從情緒狀態整體觀察，若發現異常，再以老年憂鬱量表（GDS）進一步評估，並依結果提供心理支持或轉介醫療資源。

截至114年底，呂建德指出，衛福部已督促各縣市辦理老人心理健康促進活動，並提供高風險老人憂鬱症防治服務，共完成81萬5917人次長者憂鬱篩檢，並轉介3256人接受精神科治療、2213人接受心理輔導，另有2739人連結其他服務資源。

針對各地篩檢落差，呂建德表示，除舉辦共識營安排「社區老人憂鬱評估實務分享」課程，提升基層心衛中心人員的評估功力，後續將持續結合地方衛生局、醫療院所等，推動憂鬱防治工作，如何讓長者「活得久也活得好」，心理健康將是不可忽視的一環。