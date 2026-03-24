中東戰火衝擊氦氣供應 石崇良：轉美澳來源分散風險

照顧工作不該是權貴階級的廉價服務。行政院上周宣布將放寬外籍幫傭申請資格。婦團、勞團、移工、托育與教保等34個民間團體今聲明，譴責賴清德總統以「釋放婦女勞動力」為由強推，勞動部則以「協助勞工兼顧家庭與工作」粉飾，作為擴大剝削移工、犧牲本國照顧人員就業的「遮羞布」，此舉無疑是最無恥的政治消費，呼籲未完成「性別與人權影響評估」前，行政院應立即撤回政策。

2026-03-24 13:29