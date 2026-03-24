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中東戰火衝擊氦氣供應 石崇良：轉美澳來源分散風險
氦氣是半導體製造與醫療器材顯影關鍵原物料，受中東戰火影響，全球能源供應鏈受到衝擊。衛福部長石崇良在立法院答詢時表示，已與經濟部保持密切聯繫，確保包括麻醉用途及核磁共振 (MRI)等需以液態氦等醫材設備用途優先供應，衛福部也同步啟動缺藥應變機制。
針對半導體產業與醫療設備都仰賴氦氣供應，經濟部長龔明鑫表示，過去氦氣進口確實以中東為主，但目前美國與澳洲亦已提供供應來源，整體供給量不致短缺，僅價格略波動上升，並與半導體業者保持溝通，進行專案性調度。
石崇良表示，行政院透過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」編列相關預算，其中健保相關基金尚有約新台幣200億元可運用，將視後續藥品成本上升情形進行調整，並強調衛福部已與藥業及藥師公會建立聯繫管道，展開全面盤點與動態監測，將持續加速應變作業，以降低供應鏈波動對民眾用藥的影響。
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