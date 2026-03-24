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83歲阿嬤勇闖世界！喪夫後獨旅30次、踏遍南北極走訪70國

中央社／ 台北24日電
今年已經83歲的林惠如（左2）從7年前開始一個人旅行，包含南北極都已經是已攻略的旅遊地點，且已走訪過70個國家。中央社
今年已經83歲的林惠如（左2）從7年前開始一個人旅行，包含南北極都已經是已攻略的旅遊地點，且已走訪過70個國家。中央社

今年已經83歲的林惠如自從先生在7年前過世後，開始展開「一個人的旅行」，至今已經自己出遊30次，若加上過去經驗，已經去過70個國家，更造訪過南北極。

元本旅遊今天與頂級郵輪業者銀海郵輪（SilverseaCruises）共同召開記者會宣布合作，將在2027年到2028年規劃從極地到赤道的圓夢計畫。

元本旅遊董事長游國珍指出，這次合作包含將帶旅客搭乘全球唯一純東格陵蘭的包船航次的銀海極致號、並搭乘專為赤道生態島打造的銀海起源號，帶領旅客前往加拉巴哥群島。

游國珍指出，從2023年啟動極地包船後，已累積828人次的旅客，根據統計參團人數有65%是在職人士，客群年齡則以60歲到80歲的占比最高，且具備高度的回流潛力與推薦意願。

游國珍指出，極地團最高齡的旅客是85歲，最低年齡層則是7歲，單人獨旅的比例約占12%，且有上升趨勢。

其中今年83歲的林惠如造訪過南北極、斯里蘭卡等國家，林惠如說，從先生7年前過世後，就開始「一個人旅遊」，至今已經旅行了30次，若加上過去跟先生去的國家，她已經去了70個國家，對她來說，極地旅遊並非探險旅遊，而是她想要的體驗。

游國珍表示，根據台灣旅客一年近1700萬人次出遊來計算，有5%左右是高端旅遊市場的規模，大約有85萬人次，顯示這個市場還有很多可以開發的客源。

旅遊 獨旅 郵輪

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