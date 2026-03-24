消除肺結核有成！疾管署長羅一鈞：去年新增人數首度跌破6000人

我國過去十年積極推動消除肺結核，衛福部疾管署今公布成績，去年新增確診人數「首次」跌破六千人，是推動防治計畫以來的最低新增確診人數，來到5742人；疾管署署長羅一鈞今表示，未來五年將投入近79億元，讓2030年時，台灣的肺結核發生率能達到每10萬口20人，實現2035年消除結核病的目標。

響應今年3月24日世界結核病日主題「Yes! We can End TB! Led by countries. Powered by people.」（消除結核，政府領航，群策群力），衛福部疾管署呼籲結核防治重要性，並結合22縣市衛生局、民間團體以及全民力量，共同實踐各項結核防治工作，積極實現2035消除結核病的目標。

疾管署今日舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，邀集台灣結核病防治專家學者、民間團體以及社區民眾，進入前為松山療養所宿舍群之歷史建築靜心苑，回顧我國結核病防治歷史，說明現行結核病防治方式及潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療專案推動經驗，分享日常預防結核病的方法及呼籲有症狀及早就醫檢查的重要性，力求達到全民的共同參與。

羅一鈞說，疾管署過去10年持續推動消除肺結核，目前10年有成，去年發生率已下降至每10萬人口25人，去年新增人數更首度於史上跌破6000人，降到5742人。未來5年將投入78.7億元經費，持續一步一腳印，希望結合中央、地方跟醫療團隊共同合作，並在2030年達到階段性目標，降到發生率每10萬口20人。

羅一鈞指出，結核病防治重點為兩族群，第一是高齡長輩，目前約占每年新增數三分之二左右，將持續針對長照機構的糖尿病、洗腎等共病的高齡長輩及中年族群，推廣潛伏結核篩檢跟治療。另，外籍人士每年約增加一成左右，包括來自越南、泰國、印尼等，也會持續與新住民、移工等團體來合作，加強篩檢跟後續治療。

經觀察發現，在新冠疫情及後新冠疫情時代，很多國家公衛照護體系面臨很大的衝擊，如很多照顧結核病跟及篩檢團隊被指配進行新冠相關防治工作，疫後人才也不容易重新再培養。因此，其他國家確實有結核病爆發的趨勢，而目前國內每年外籍人士感染人數約700至800左右，尚未沒有明顯的增加，但會持續關注。

為加速達成消除結核目標，防治策略除導入與國際同步的新型診療技術與短程處方，以提升診療效率，更逐步擴大風險族群潛伏結核感染（LTBI）的篩檢與治療，降低發病風險並預防疫情傳播。疾管署將持續跨部會合作，連結地方政府、醫療院所、民間團體以及每一位社區民眾的力量，及早發現並即時介入，守護我國民眾健康與安全。

中華民國防癆協會理事長余明治說，目前感染結核菌患者多為經濟弱勢，可能是工作環境等多重因素所致，更需給予關注。而去年統計，約65%結核病患者年齡為65歲以上，85歲以上病人約占15%，這些患者症狀不明確，只要出現任何狀況都要提高警覺。

余明治提醒，當有咳嗽超過2周、胸痛、體重減輕、發燒、食慾不振等疑似結核病症狀，或是胸部X光檢查結果有異常，應立即就醫檢查，及早診斷。

余明治提醒，民眾日常落實衛生好習慣，如保持環境通風、落實咳嗽禮節以及控制慢性疾病等方式，即可有效預防結核病的傳播，保護自己也守護社區。一般民眾可以從關心與理解開始，透過社會大眾的共同支持，減少歧視及標籤化，為病人建立友善溫暖的環境，就能向消除結核目標邁進。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源說，潛伏結核感染沒有症狀，也不具傳染性，但未來有發病的可能，只要及早治療並規律服藥，可降低約9成的發病風險。如1970年代，治療時間長達18個月以上，而2010年代左右引進長效型藥物，治療時間僅約一個月，目前完成率約為85%至90%，但不論是哪種藥物都要規則吃、認真吃。

至於，結核病人的接觸者、免疫功能不佳者、照護機構住民，洗腎、慢性阻塞性肺病、藥癮者、糖尿病控制不佳者等風險族群更應留意，鼓勵及早檢驗、及早接受完整療程，共同維護社區健康。