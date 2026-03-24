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林保署贈1500株樹苗 3張發票換1株

中央社／ 台北24日電

農業部林業保育署28日將在台北松山文創園區，提供燈稱花等3樹種樹苗供民眾領取，3張發票可兌領1株苗木。

林保署今天發布新聞稿，28日在台北松山文創園區椰林大道舉辦115年植樹月「原地扎根．韌性森活」贈苗活動，提供金平氏冬青、翡翠濱柃木（凹葉柃木）、燈稱花等3樹種共1500株提供民眾領取。

林保署說，領苗民眾需自備環保袋，以3張115年1至3月發票兌領1株苗木，每人每種苗木最多兌換1株，所募發票將全數捐贈財團法人創世社會福利基金會。因1、2月發票已於3月25日開獎，捐給創世前，工作人員會先核對，並將1、2月已中獎及3月的發票贈給創世。

林保署說，如果民眾是使用雲端發票，現場可利用手機APP直接轉移，只能點選未開獎發票。

林保署說，當天現場設有「種植小學堂」服務攤位，透過專業職人現場栽植解說，推廣原生植物景觀特色與生態價值，讓現場民眾體認原生植物對環境韌性的關鍵作用，同時加強生物多樣性與風險調適力等觀念。等候領苗過程，也有有獎徵答活動，有機會獲得台灣原生樹種系列小禮。

發票 雲端發票 林保署

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