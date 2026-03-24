101棚布袋戲大拚場 芬園福德宮28日要土地公看過癮

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟29周年，本月28日下午請來全台101棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里，十分壯觀，廟方還準備3千個小提燈、5千分平安餐送給民眾，這是廟方第5年舉辦的民俗盛事，吸引來自各地民眾前來朝聖，已成了地方特色 。

福德宮總幹事林坤燦說，福德宮每年「頭牙」（農曆二月二日）土地公生日，都會有酬神活動，從5年前開始，盛大舉辦，從全台各地請來布袋戲團前來公演，從第一年的68棚造成轟動後，棚數越來越多，到去年增加到100棚，今年又逢29年宮廟，擴大請到101棚，多出1棚是大型的金光布袋戲。

林坤燦說，今年「頭牙」是國曆3月5日，但為了配合假日有更多信眾參與，才擇定本周六下午3時到晚間9時，舉辦布袋戲大公演，百棚布袋團將沿著縣芬路一字排開，前來「拚場」，讓土地公及民眾看得過癮。

林坤燦說，布袋戲團都是由信眾以每棚6千元捐獻，有的捐獻5棚到6棚，今年最多的捐獻15棚達9千元。百棚布袋戲幾乎把全台各地的布袋戲團「一網打盡」，各布袋戲班也都具特色，福德宮此一布袋戲團大公演，也打出名號，年年吸引數千人前來看布袋戲，形成地方文化特色。

林坤燦說，福德宮周六慶祝頭牙活動，無論布袋戲棚數，或是贈送的提燈及平安餐數，都打破歷年紀錄，無非要讓更多人前來參與，歡迎全國民眾前往參拜，索取排隊索取小提燈及大啖平安餐，並沿著戲棚欣賞各布袋戲團的表演。

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮為慶祝土地公生日及建廟29周年，本月28日下午請來全台101棚布袋戲團「大拚場」，沿著縣芬路綿延約1公里，圖為去年盛況。本資料照片