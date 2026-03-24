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阿里山櫻王領軍花季 本周這兩天是最佳賞花期
阿里山花季進入高峰，林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站技士蕭明學表示，受氣候影響，今年花期較往年晚約一周，但花況優於去年。目前園區內「櫻王」染井吉野櫻已進入盛開期，本周末（3月28日、29日）將是最佳觀賞時間。
蕭明學指出，除了櫻王外，全區的染井吉野櫻目前已開約4至5成。緊接著在櫻王花期之後，大島櫻、高砂櫻、關山櫻及普賢象櫻等重瓣櫻花將陸續登場，預計花期可持續綻放至4月中旬。此外，霧社櫻與唐實櫻目前已開始凋謝，但木蘭、台灣一葉蘭等其他花卉正接力盛開。
由於近期山區降雨較少，雖然有利於花朵留枝，但蕭明學提醒，山區日夜溫差極大，遊客上山賞櫻務必準備足夠的保暖衣物。此外，本周六、日上山有實施交通管制，建議民眾多加利用大眾運輸工具。
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