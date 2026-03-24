不滿老是關水門！竹南農業水情吃緊 民團、農民周四農業部抗議

水情拉警報，新竹縣頭前溪河床乾涸，灌區內近4500公頃農田受衝擊，農業部農田水利署推出「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，但遭地方團體批缺乏科學化管理與制度設計。環境權保障基金會等團體周四上午將於農業部前召開記者會，重申水資源調度不應只有「關閉水門」的單一手段。

根據中央氣象署統計，西半部地區去年12月至今年2月累計降雨量，創1951年以來同期最低，導致新竹以南地區農業水情甚為吃緊，各地農業灌溉問題再度引發關注。

新竹地方團體指出，政府推動的「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，經觀察發現到引水口仍有水量，但灌溉水門卻未開啟，灌溉水未進入農田而回流溪流等現象，問題核心不僅在於水源不足，更涉及農業用水缺乏科學化管理與制度設計。

針對新竹頭前溪灌區近期啟動系統性節水計畫的影響，台灣乾淨水行動聯盟、台灣豐禾子協會、環境權保障基金會及新竹農民等，周四上午9時集結農業部前召開記者會，陳述政策的衝擊。

民團強調，農民願意配合極端氣候下的水資源調度，但政府不應只有關閉水門的單一手段，應公開說明節水計畫的後續具體措施，並力推節水設備導入與農企共好模式，守護農民與產業的共生關係。

農水署表示，已請各地管理處視需要召開協調或說明會議，同時透過工作站、水利小組等管道加強與農民溝通。