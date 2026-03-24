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非B、C肝炎族群也會罹患肝癌 陽明交大發現肝癌高風險基因

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大整合國家級生物資料庫，發現PNPLA3和SAMM5基因變異顯著提高肝癌風險。圖為腹部超音波示意圖。圖／陽明交大附設醫院提供
陽明交大整合國家級生物資料庫，發現PNPLA3和SAMM5基因變異顯著提高肝癌風險。圖為腹部超音波示意圖。圖／陽明交大附設醫院提供

B型與C型肝炎病毒是肝癌發生重要危險因子，國立陽明交通大學整合國家級生物資料庫，發現PNPLA3和SAMM5基因變異顯著提高肝癌風險，代表即便未感染Ｂ型或Ｃ型肝炎，仍可能因遺傳基因變異增加罹患肝癌的風險，顛覆了過去非B、C型肝炎族群風險較低的概念。

陽明交大醫學院臨床醫學研究所教授李美璇團隊，整合台灣精準醫療計畫(Taiwan Precision Medicine Initiative, TPMI)、台灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)，以及國家衛生研究院台灣肝癌網(Taiwan Liver Cancer Network, TLCN)，串聯基因體資料、臨床診斷紀錄與長期追蹤資訊，分析超過7萬名台灣成人的遺傳與健康資料，建立非B、C型肝炎族群肝癌風險的精準預測基礎。

研究發現，PNPLA3和SAMM5基因變異會顯著提高肝癌風險，且攜帶越多風險變異者，其未來罹癌風險最高可增加約2.6至3.4倍。更重要的是，即使沒有脂肪肝，基因仍會獨立增加肝癌風險，顛覆過去非B、C型肝炎族群風險較低的傳統概念。

李美璇表示，研究顯示，肝癌不再只是病毒的問題，基因與代謝路徑同樣很關鍵。未來可望將遺傳風險納入公共衛生與精準預防策略，及早識別高風險族群。

陽明交大指出，該研究是全球少數、也是亞洲規模最大的相關研究之一，完整排除B、C肝炎感染者後，專注於非病毒型肝癌基因風險，並透過近十年的追蹤資料，建立具臨床與公共衛生價值的長期證據。

本研究由陽明交大臨床醫學研究所團隊主導，結合中研院、台灣精準醫療計畫、台灣人體生物資料庫及多家醫學中心跨機構合作完成，展現台灣在生物資料庫、資料科學與精準醫療整合應用上的國際競爭力。該研究成果已發表於國際期刊《JHEP Reports》。

陽明交通大學 風險 肝炎

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