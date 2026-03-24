批外籍幫傭新制是有錢人特權 34民團聲明：沒衝擊評估 不該貿然上路

照顧工作不該是權貴階級的廉價服務。行政院上周宣布將放寬外籍幫傭申請資格。婦團、勞團、移工、托育與教保等34個民間團體今聲明，譴責賴清德總統以「釋放婦女勞動力」為由強推，勞動部則以「協助勞工兼顧家庭與工作」粉飾，作為擴大剝削移工、犧牲本國照顧人員就業的「遮羞布」，此舉無疑是最無恥的政治消費，呼籲未完成「性別與人權影響評估」前，行政院應立即撤回政策。

團體聲明指出，早在去年9月賴總統拋出此議題時，民團便質疑該政策無助解決女性就業職場不友善的問題，更恐怕衝擊本國勞動市場、深化階級不平等，行政院性別平等會委員也要求政策推出前須先做性別影響評估，遺憾的是，行政院、勞動部及衛福部仍在毫無事前政策評估、無視民團預警的情況下，執意強推這項極具爭議的政策。

聲明批評，政府試圖以「外籍幫傭僅處理家務、不涉及托育」的說詞來迴避對本國專業托育市場的衝擊，但對育有幼童的家庭而言，每一項家務勞動都與照顧工作連動，政府利用話術刻意將兩者切割，不僅貶低照顧工作的專業複雜度，以文字遊戲來掩蓋其規避公共照顧責任的事實，況且如何確保外籍幫傭「真的沒有從事托育工作」？

聲明也質疑，當大量開放外籍幫傭進入家戶，將直接衝擊這些保母、教保人員等基層女性的就業機會，政府可曾計算過，有多少保母會因為高所得家庭轉向聘僱24小時待命的外籍家庭幫傭而失業？這種「殺雞取卵」的政策，不僅無法解決照顧性別化的不平等問題，更摧毀多年來努力建構的公共托育制度、保母定價政策。

再者，勞動部宣稱將有144萬家戶受惠，是一個極度虛偽且誤導大眾的數字。據托盟估計，考量到外籍幫傭薪資、住宿空間及就業安定費等人力成本，實際上有能力聘僱外籍幫傭者，可能僅限於所得前5分之1的家庭，也就是說，這項政策只是在鞏固「有錢人才能享有育兒喘息」的特權。

聲明批評，政府不願致力改善家務勞動性別不平等的問題，反而選擇了一種最階級化、最可能產生剝削的做法，根本病急亂投藥。試問賴清德總統、行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰與衛福部長石崇良，賴總統選前說要打造「公義社會，溫暖台灣」，這次的政策究竟是在守護誰的公義？溫暖誰的台灣？

聲明表示，有照顧需求的民眾，之所以時間不夠用、蠟燭兩頭燒，除公共照顧服務支持不夠，不就是因為現在的勞動體制、職場文化遠遠不夠友善？若賴政府想回應照顧壓力，為何不精確盤點0到12歲公共托育、課後照顧資源，並降低總體工時、推動有薪照顧假制度，但我們的政府卻是選擇讓高收入家庭直接「購買」廉價勞動力。

團體主張，若真心想解決夜間照顧需求、照顧人力不足，應優先提高本國籍夜間托育工作者的待遇與勞動保障，若仍有人力不足問題，也應由機構引進、聘僱移工，而非由家庭直接聘僱，確保移工享有與本國勞工相同的勞基法保障與專業培訓。

民間團體也呼籲，在未完成「性別與人權影響評估」前，行政院應立即撤回放寬外籍幫傭申請資格的政策。若要引進外籍家庭幫傭，也應讓家事移工全面適用勞基法，並採機構聘僱模式，終止家戶聘僱體制。政府更應推動全方位育兒友善政策，投入擴展平價、優質的公共照顧服務，以及工時、請假皆具彈性的育兒友善職場，而非服務少數階級。