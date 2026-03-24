下班回家立刻洗澡「延長快樂」？醫點頭揭4原因：早洗早享受

下班後如何消除身上的疲憊感呢？一名網友發文，建議所有上班族下班後立刻盥洗，能夠「快速從疲勞中解脫」。對此，醫師解密「早洗早享受」的4大原因，洗澡不僅能幫助肌肉放鬆，還能讓你減少熬夜的衝動，進而一夜好眠。

一名網友在Threads發文，表示如果下班後立刻洗澡、換上居家服，便能快速舒緩上班時的疲勞感。原PO表示，從前他下班回家總喜歡躺坐在沙發玩手機，緩慢地吃完飯後已經10點多了，接著再去洗澡換衣服的話，自己的「快樂時間」就只剩下睡前一點，不如一下班就洗澡更為自在。

此文一出，有醫師留言回應下班後「早洗早享受」的4大原因：

一、建立儀式感與邊界感

人們工作時總會穿著正裝，大腦會處於「備戰狀態」，如果下班後能馬上洗澡並換上居家服，便能讓大腦徹底放鬆下來，解除戰鬥模式。

二、減少決策疲勞與拖延焦慮

下班後大腦不知道要做什麼，所以直接選擇攤在沙發玩手機，但如果直接洗澡就避免了「未完成任務的焦慮感」。

三、幫助肌肉放鬆

洗熱水澡能讓血液循環、幫助肌肉放鬆、並啟動副交感神經，使身體從緊繃轉換為修復模式。主動去洗澡也會給大腦「微小的成就感」，分泌多巴胺，讓人感到愉悅與滿足。

四、減少熬夜衝動

從下班回到家開始計算，晚上7點洗澡以後到睡前都是自由時間，體感上會讓你非常放鬆，並提升自我掌控權，能夠非常大程度地緩解「報復性熬夜」的衝動。

也有中醫師指出，回家洗熱水澡對身體有益，「水溫建議38°C到40°C間，不要超過42°C以免刺激交感神經」，離開浴室後體溫快速下降，其實就是模擬睡著前的降溫現象，也會讓褪黑激素分泌，大腦自然會認為睡覺時間已到，藉此幫助入睡。

此外，洗澡也有助於向大腦傳達「該休息了」的訊息。英國皇家布朗普頓醫院睡眠醫學顧問醫師Allie Hare表示，睡前洗溫水澡或泡澡有助縮短入睡所需時間、改善睡眠品質，關鍵可能在於溫熱的水能促進核心體溫下降，而體溫下降正是身體進入睡眠的重要訊號。此外，「在昏暗光線下洗澡」更能幫助身心放鬆，幫你順利入睡。