小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 雲端發票500元獎增開70萬組

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年4月6日至115年7月6日。

財政部賦稅署2月25日公告今年1月至6月統一發票開獎組數，小確幸再加碼，雲端發票500元專屬獎較去年下半年增開70萬組，上半年每期雲端發票專屬獎合計將開出396萬6,030組。

財政部公告，今年上半年統一發票每期將開出1,000萬元特別獎一組、200萬元特獎一組，頭獎至六獎各三組；雲端發票專屬獎方面，100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組，都與去年下半年維持不變，而500元獎增開70萬組至385萬組，增加民眾中獎機會，同時也鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。

隨著訂閱制經濟盛行，Apple、Google、Netflix等境外電商均已在台開立雲端發票，但多以註冊E-mail作為載具，若未完成歸戶，恐錯失中獎通知。民眾可下載統一發票兌獎APP，完成手機條碼及跨境電商電子郵件載具歸戶，並設定領獎帳戶，即可自動對獎、即時領獎，確保不漏接任何中獎機會。