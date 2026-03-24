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壯年農夫久咳不癒竟是肺結核 醫師6個月治療重返農田

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
放射檢查可見經治療後肺部病灶明顯改善。圖／台中榮總灣橋分院提供
放射檢查可見經治療後肺部病灶明顯改善。圖／台中榮總灣橋分院提供

嘉義縣竹崎鄉43歲李姓農民，日前因持續性咳嗽誤以為是感冒，輾轉多家診所未果，直到至台中榮總灣橋分院胸腔內科就診，經微生物檢查確診為肺結核。李男一度擔心肺部永久受損影響務農體力，所幸在醫師規律安排治療下，歷經6個月藥物治療已順利痊癒，目前已重返農事崗位。

胸腔內科醫師莊子逸表示，肺結核由結核分枝桿菌引起，常見慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗及體重減輕等症狀。雖然台灣肺結核發生率已從2005年每10萬人口72.5例，降至近年26.2例，降幅達64%，但高齡者、慢性病患及醫療資源較不足地區，仍是防治重點。

莊子逸指出，肺結核若能及早診斷並規律服藥，多數皆可治癒。院方透過結核菌PCR分子診斷技術搭配標準化流程，不僅提升準確度，也有助縮短病程並降低傳染風險。針對部分年長者因痰液不足難以取樣的問題，院方運用介入性支氣管鏡檢查，包含胸腔超音波及支氣管內視鏡超音波（EBUS），可深入胸腔不易觸及的病灶取樣，降低傳統開刀風險。

莊子逸提醒，若出現長期咳嗽、不明原因發燒或呼吸困難，應盡早至胸腔內科門診。透過精密儀器與專業團隊早期介入，多數患者都能如李男般找回健康，恢復正常生活與工作能力。

台中榮總灣橋分院胸腔內科醫師莊子逸提醒，若出現長期咳嗽、不明原因發燒或呼吸困難，應盡早至胸腔內科門診。圖／台中榮總灣橋分院提供
台中榮總灣橋分院胸腔內科醫師莊子逸提醒，若出現長期咳嗽、不明原因發燒或呼吸困難，應盡早至胸腔內科門診。圖／台中榮總灣橋分院提供

咳嗽 肺結核

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