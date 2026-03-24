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太魯閣與韓國漢拏山締姊妹國家公園 簽MOU拚5目標

中央社／ 台北24日電

太魯閣國家公園今天與韓國濟州漢拏山國立公園締結為姊妹國家公園，並簽署MOU，設定共同策劃並推動宣傳與交流活動等5大目標。國家公園署長王成機說，這是台韓國家公園合作簽署MOU的第2例。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處與韓國濟州漢拏山國立公園管理所締結為姊妹國家公園，並簽署合作備忘錄（MOU），簽約儀式在內政部國家公園署舉行，包括王成機、太魯閣國家公園管理處長劉守禮、韓國濟州漢拏山國立公園管理所長鄭根植等人出席。

合作備忘錄內容共5大目標，包括共同策劃並推動宣傳與交流活動，提升國家公園價值與認知度；參與各項活動計畫，建立永續穩定合作關係；分享推廣國家公園管理技術、研究成果及最佳政策實例；共同參與研討會、論壇等活動，拓展全球網絡並強化合作；提供實地經驗與雙方交流研究機會，提升專業能力。

王成機致詞表示，今天是漢拏山國立公園成立56週年生日，今年也是太魯閣國家公園成立40週年，雙方締盟意義非凡，這也是繼陽明山國家公園與韓國慶州國立公園簽署MOU後的第2例台韓合作。

王成機說，太魯閣國家公園與漢拏山國立公園都有世界級自然資本，漢拏山是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的世界自然遺產，火山地質與垂直生態分布享譽國際，而太魯閣以古老岩層抬升的大理岩峽谷景觀聞名，未來將持續推動與其他各國國家公園建立交流合作關係。

劉守禮表示，兩座國家公園都是山岳型，氣候分布類似，甚至能看到杜鵑、圓柏等相近物種，但同時也各有特色，有助雙方學習交流、一起成長。

鄭根植指出，「一個人做，不如有夥伴一起做」，希望未來漢拏山國立公園能成為太魯閣重要的一隻手，一起努力。未來在學術研究、環境保存，與社區居民的合作等都能廣泛交流，尤其太魯閣國家公園與原住民交流是他們要學習的部分，也祝福太魯閣國家公園受0403地震重創後，能早日恢復原來樣貌。

MOU 太魯閣 韓國

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