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台9甲線公路優化兼顧生態 獲美國謬思設計金獎

中央社／ 台北24日電

交通部公路局改善台9甲線，提升道路韌性，營造友善行人空間，設置生物通道與友善爬坡道，並同步推動稀有植物的救援與復育，今年參加美國謬思設計大獎評比，獲景觀設計金獎。

美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）為國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，為全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。

交通部公路局發布新聞稿表示，今年以「綠映源鄉-台9甲線公路景觀及生態棲地營造」參賽，榮獲「2026景觀設計-景觀基礎設施類-金獎」肯定。

公路局指出，上述參賽路段「台9甲線8.2k~17k」位處新北市，是聯絡烏來、新店的唯一交通命脈，在2015年風災重創後，養護單位從孤島的傷痛中喚醒國土保安與土石流防治意識，開始致力於人類發展與環境永續的平衡。

公路局表示，主要改善方向以提升道路韌性，強化國土保全，營造友善行人空間，建置災後療癒蒔光綠廊等面向，由點擴展至線的串聯，全面提升行人空間質感與行車安全。

此外，公路局提到，還整合生物多樣性研究所與路殺社等各機關橫向聯繫的合作，設置生物通道與友善爬坡道的同時，不忘稀有植物的救援與復育，成為守護土地、孕育永續未來的重要典範。

美國 行人

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