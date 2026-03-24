快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／結核病發生率降66% 羅一釣：未來強化高齡與外籍兩大族群

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
中華民國防病協會理事長余明治，展示結核病菌圖樣的領帶。記者黃義書／攝影
中華民國防病協會理事長余明治，展示結核病菌圖樣的領帶。記者黃義書／攝影

今天是世界結核病日，衛福部疾管署指出，台灣結核病發生率已降至每10萬人25例，較20年前大幅下降66%。官方表示將持續結合地方與民間力量，擴大篩檢與治療，目標在2035年達成消除結核病。

疾病管制署今天在松山療養所宿舍群歷史建築「靜心苑」舉辦「消除結核社區同行2026世界結核病日」記者會，疾管署長羅一釣與中華民國防病協會理事長余明治、台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源等人出席，呼籲社會持續重視結核病防治工作。

羅一釣致詞表示，在公衛體系、醫療院所、民間團體及各部會多年合作下，台灣結核病新案發生率已從2005年每10萬人口73例，下降至2025年的約25例，累計降幅達66%。他指出，為加速達成消除結核的目標，政府已導入與國際接軌的新型診療技術與短程處方，以提升治療效率，並逐步擴大對高風險族群潛伏結核感染（LTBI）的篩檢與治療，以降低發病與傳播風險。

羅一釣受訪時表示，去年台灣結核病新案數首度跌破6000人，降至5742人，發生率為每10萬人口25人。未來希望在2030年達成階段性目標，將發生率降至每10萬人口20人以下，也就是新案數低於5000人。

他進一步說明，結核病防治的重點族群包括高齡長者與外籍人士，其中外籍族群病例占比近年約維持在一成左右。疾管署將持續與新住民及移工相關團體合作，加強篩檢與後續治療計畫，以降低整體疫情風險。

衛福部疾管署長羅一釣（中）、中華民國防病協會理事長余明治（左）與台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源（右），上午出席記者會。記者黃義書／攝影
衛福部疾管署長羅一釣（中）、中華民國防病協會理事長余明治（左）與台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源（右），上午出席記者會。記者黃義書／攝影

衛福部疾管署長羅一鈞上午出席記者會。記者黃義書／攝影
衛福部疾管署長羅一鈞上午出席記者會。記者黃義書／攝影

結核病 疾管署 衛福部

延伸閱讀

美援縮減 無國界醫生示警 結核病恐衝擊全球公衛

東洋佐劑流感疫苗適應症擴至50歲以上 搶攻熟齡市場

結核菌潛伏一輩子…免疫低就發病 北市推篩檢符合對象就送禮券

HPV疫苗 國中男生接種率追八趕九

相關新聞

虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

台灣虎航今發生大規模航班延誤情況，有旅客昨原訂搭下午5時55分福岡飛往桃園的航班返台，卻延誤至晚間近10時才上機，後又因機場宵禁當日無法再起飛，引發旅客不滿。虎航今表示，落地遭遇不穩定進場，先是轉降關西機場，後續又因福岡機場宵禁，導致IT721航班無法起飛；另今共有10架次因航機調度而有異動。

高鐵、台鐵擠爆！他好奇為何「客運」失寵 網分析3大硬傷

隨著時代變遷，現在許多國人去外縣市會優先選擇乘坐高鐵或台鐵，而不是客運。一名網友發文，他發現搭乘高鐵或台鐵的人越來越多，時常發生運能不足的現象，很好奇人們不選擇搭客運的原因。

小吃店塑膠袋搶空！已漲價10元…業者：想再漲也沒貨賣

受中東戰火影響石化原料供應，連帶衝擊民生用品價格，彰化地區近期傳出塑膠袋不僅漲價，甚至出現缺貨情形。和美一間塑膠袋批發業者表示，上周開始就有民眾搶購垃圾袋，目前架上僅剩大型、黑色塑膠袋，其餘常見的小吃店家用1、2斤塑膠袋已全面缺貨，工廠近期未再出貨，只能靠既有庫存支撐。

帛琉肝硬化婦跨海「求生」…消防員兒子捐肝 台灣12小時馬拉松手術救命

來自帛琉的58歲米德莉因罹患原發性膽汁性膽管炎，4年來往返台灣及帛琉兩地醫療，但因病程惡化，導致膽汁淤積、發炎，已達到肝硬化嚴重度最高的C級，2年內存活率不到4成，只能接受肝臟移植。米德莉經轉診至馬偕醫院後由肝移植團隊接手治療，在歷時12小時的馬拉松式手術下，於去年8月完成全台首例帛琉病人活體肝移植手術，明天將順利出院返回帛琉。

他怒批台灣飯店不能住滿24小時！網逆風曝「國外住更短」 業者揭真相

一名網友近日在社群平台發文提問，為何台灣多數飯店與民宿都規定「下午3點入住、隔天早上11點退房」，讓旅客無法住滿24小時。他直言，住宿費用不便宜，卻不能完整住上一整天，讓人感到不太合理，引發網友熱議。

不僅大安…內湖737商圈鼠患鑽車引擎、啃電線 攤商：忍無可忍

先前大安區爆發鼠患，最近北市內湖737商圈也飽受鼠患猖獗困擾，還有攤商形容，已到忍無可忍地步。雖然里長有發放老鼠藥，但許多民眾家中有「毛小孩」，飼主非常擔心寵物誤食中毒，導致投藥意願低、成效有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。