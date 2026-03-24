影／結核病發生率降66% 羅一釣：未來強化高齡與外籍兩大族群

今天是世界結核病日，衛福部疾管署指出，台灣結核病發生率已降至每10萬人25例，較20年前大幅下降66%。官方表示將持續結合地方與民間力量，擴大篩檢與治療，目標在2035年達成消除結核病。

疾病管制署今天在松山療養所宿舍群歷史建築「靜心苑」舉辦「消除結核社區同行2026世界結核病日」記者會，疾管署長羅一釣與中華民國防病協會理事長余明治、台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源等人出席，呼籲社會持續重視結核病防治工作。

羅一釣致詞表示，在公衛體系、醫療院所、民間團體及各部會多年合作下，台灣結核病新案發生率已從2005年每10萬人口73例，下降至2025年的約25例，累計降幅達66%。他指出，為加速達成消除結核的目標，政府已導入與國際接軌的新型診療技術與短程處方，以提升治療效率，並逐步擴大對高風險族群潛伏結核感染（LTBI）的篩檢與治療，以降低發病與傳播風險。

羅一釣受訪時表示，去年台灣結核病新案數首度跌破6000人，降至5742人，發生率為每10萬人口25人。未來希望在2030年達成階段性目標，將發生率降至每10萬人口20人以下，也就是新案數低於5000人。

他進一步說明，結核病防治的重點族群包括高齡長者與外籍人士，其中外籍族群病例占比近年約維持在一成左右。疾管署將持續與新住民及移工相關團體合作，加強篩檢與後續治療計畫，以降低整體疫情風險。

衛福部疾管署長羅一釣（中）、中華民國防病協會理事長余明治（左）與台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源（右），上午出席記者會。記者黃義書／攝影