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免住院也能打抗生素 奇美醫院OPAT上路減輕急診及住院壓力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院去年2月啟動「門診靜脈抗生素治療」，打破「打抗生素點滴就一定要住院」舊觀念，讓病人接受抗生素治療後可返家休息，迄今逾400名病人受惠。記者萬于甄／攝影
奇美醫院去年2月啟動「門診靜脈抗生素治療」，打破「打抗生素點滴就一定要住院」舊觀念，讓病人接受抗生素治療後可返家休息，迄今逾400名病人受惠。記者萬于甄／攝影

奇美醫院去年2月啟動「門診靜脈抗生素治療」，打破「打抗生素點滴就一定要住院」舊觀念，讓病人接受抗生素治療後可返家休息，迄今逾400名病人受惠，且透過急診、門診與在宅照護等整合模式，也提升醫療資源運用效率，紓解急診與住院壓力。

台南一名70多歲婦人因雙側腎造瘻引流管堵塞導致泌尿道感染就醫，由於婦人腎臟長期反覆發炎導致腎功能低下，加上細菌培養易有抗藥性，只能使用特定種類的抗生素，不過，就醫時面臨急診壅塞、病床滿載，婦人已在急診等候住院等了2至3天仍無法安排住院。

奇美醫院急診醫學部主治醫師李國彰說，該名婦人經醫療團隊完整評估病況後，轉介以「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」方式，打破以往只有住院才能使用特殊抗生素限制，讓婦人治療施打後可回到熟悉舒適的家中休養。

李國彰提到，針對肺炎、泌尿道感染或蜂窩性組織炎病人，經評估病況穩定後，每天只需回院施打1至2次點滴，即可返家休息；OPAT自正式啟動以來，已累積400名病人受惠，不僅住院天數降低35%、再住院率降低25%、資源優化效率提升18%、生活自主時間提升40%。

他指出，感染症占大多數急診就診原因，也占多數住院比例，過去抗生素施注條件都局限在住院，但隨著抗生素藥物進步與醫療設備發展，讓愈多的病人治療場域不只有病房，更有在宅或門診，並且成功率能達90%以上。

李國彰說明，常態執行門診靜脈抗生素治療主要有3種模式，包含門診直接啟動、急診轉介與住院病人早期出院，病人須持藥單每天至藥局領藥並前往注射區，由於藥物不同，停留時間平均為半小時至1小時。

李國彰強調，台灣目前門診靜脈抗生素治療僅執行對抗「細菌」的抗生素，且仍要考量病情的穩定、病人照護需求的依賴性，和病人或家屬認知判斷的完整度；若經醫師評估需住院給抗生素治療，也可以與醫師討論是否適合轉介門診靜脈抗生素治療，讓醫療不再受限於圍牆之內，返家也能完成治療。

抗生素 病人

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