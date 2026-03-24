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生命最後一刻「華麗轉身」 大體老師逐年增加 北醫大追思感謝

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
大體老師楊福梅長年關懷弱勢，在生命最後一刻選擇讓身體發揮最後價值。圖／楊福梅家屬提供
大體老師楊福梅長年關懷弱勢，在生命最後一刻選擇讓身體發揮最後價值。圖／楊福梅家屬提供

衛福部統計，近十年台灣簽署器捐同意書的人數累計約37萬人，包含大體意願。台北醫學大學今日舉辦「114學年度解剖教學英靈追思紀念會」，感謝大體老師們為醫學無私奉獻，北醫大解剖學暨細胞生物學科主任馮琮涵表示，大體老師需求大幅升高，國人捐贈數字反映了死亡議題的翻轉。

馮琮涵指出，大體解剖學是醫學生培育養成的重要課程，新冠疫情期間曾出現大體老師荒，近年來大體老師捐贈風氣逐漸普及，北醫捐贈人數從112年的15位、113年的18位至114年的23位。截至115年3月中，已經有8位，捐贈人的生命價值不拘泥於形體完整，以行動造福世界，雖死猶生。

「約15名學生共用一具大體進行解剖課程，教學資源尚可以維持，未來將略為調整小組人數，達到理想的精細教學。」馮琮涵說，由於醫療進步，不少人因治療疾病的方式導致腹部嚴重積水，增加保存大體的困難，因此，要符合捐贈大體的條件並不容易。

許多大體老師一生熱心助人，面對困境或身體病痛仍不忘行善，直至生命最後堅持奉獻自我。北醫大今日舉行解剖教學英靈追思會，楊福梅女士的外甥戚先生特地從香港飛來。他表示，阿姨於2004年被診斷罹患癌症，病癒後，選擇將人生重心轉向公益慈善，包括與企業家王雪紅共同捐資成立「光明天使基金」。

戚先生表示，楊福梅長年關懷弱勢，以堅定而溫柔的善行，留下深遠而感人的生命典範。而在生命最後一刻，選擇捐贈大體，家人尊重遺願簽署同意書，往生後經醫療團隊評估捐出，供醫學教育或研究使用，讓身體發揮最後價值，並完成生死教育的奉獻。

另一位大體老師王素貞，一生奉獻於護理工作，兒子鐘先生分享，媽媽是很浪漫的人，喜愛讀書、樂觀浪漫、心胸開放，對生活始終保持熱忱與探索的態度。對於捐贈遺體的決定，源於深厚而穩定的信仰，相信生命的價值在於持續造福他人。生前即多次談論希望器官捐贈或遺體捐贈，華麗轉身，發揮最大的意義。

北醫大的師生在追思會向大體老師及家屬們獻上敬意，台北醫學大學醫學院副院長粟發滿表示，大體老師就如同「無語良師」，更是醫學生心靈與專業上的啟蒙導師。學生承諾，會以專業、誠懇的態度學習，並謹記大體老師的美好品格及親友們的期望，精進醫術專業，尊重生命。

北醫大舉行「114學年度解剖教學英靈追思紀念會」。記者廖靜清／攝影
北醫大舉行「114學年度解剖教學英靈追思紀念會」。記者廖靜清／攝影

天使基金 王雪紅 北醫

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