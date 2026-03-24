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小磨坊逾3公噸月桂葉3農藥超標 這款凱撒沙拉醬含一級致癌物

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批美國凱撒沙拉醬，被檢出農藥殘留不合格，摻有一級致癌物「環氧乙烷」，殘留量達每公斤0.7毫克，共181公斤在邊境被攔截。圖／食藥署提供
一批美國凱撒沙拉醬，被檢出農藥殘留不合格，摻有一級致癌物「環氧乙烷」，殘留量達每公斤0.7毫克，共181公斤在邊境被攔截。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗，攔截違反食安規定品項共10項，知名調味料業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」從土耳其輸入一批月桂葉，遭檢出3項農藥超標，共3.2公噸在邊境被要求退運或銷毀，另有一批美國凱撒沙拉醬，也被檢出農藥殘留不合格，摻有一級致癌物「環氧乙烷」，殘留量達每公斤0.7毫克，共181公斤在邊境被攔截。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，「小磨坊國際貿易股份有限公司」輸入一批土耳其進口的月桂葉，檢出農藥亞滅培、賽扶寧及百利普芬，均超過「農藥殘留容許量標準」的法規容許值，這是業者6個月內第一次違規，然因業者進口辛香料曾被檢出蘇丹色素超標，食藥署將持續針對該公司採取「監視查驗」，至8月12日止逐批查驗該公司輸入的產品；土耳其月桂葉則維持一般抽驗。

業者「展盈貿易股份有限公司」報驗一批美國進口，品牌為「LITEHOUSE」的凱撒沙拉醬，竟被檢出農藥環氧乙烷殘留量達每公斤0.7毫克，依「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，劉芳銘指出，這批美國凱撒沙拉醬在邊境需退運或銷毀，食藥署針對展盈貿易股份有限公司，在邊境抽驗比率將從一般抽批調升為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

一批由輸入業者「旭振貿易有限公司」報驗的中國大陸地瓜乾，檢出防腐劑己二烯酸每公斤0.1公克；二氧化硫每公斤0.17公克，劉芳銘說，依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，地瓜乾不得使用前述這兩種防腐劑，因此針對這家公司，食藥署在邊境查驗已從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

劉芳銘指出，食藥署統計，從去年9月16日至今年3月16日止，近半年內中國大陸進口的「其他調製果實及植物」，共報驗562批，檢驗不合格4批，不合格率為0.71％，原因包括二氧化硫、防腐劑不合格，食藥署將從3月24日至4月23日止，針對中國大陸其他調製之果實及植物採取加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

知名調味料業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」從土耳其輸入一批月桂葉，遭檢出3項農藥超標，共3.2公噸在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
知名調味料業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」從土耳其輸入一批月桂葉，遭檢出3項農藥超標，共3.2公噸在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

土耳其 食藥署 美國

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