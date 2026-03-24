清明吃潤餅！應景食品抽檢 汐止、土城2件豆製品不合格

清明節將至，新北市衛生局針對轄內餐飲業、賣場超市及傳統市場抽驗清明節應景食品，包含潤餅、潤餅皮、花生粉、豆製品、生鮮蔬果及糕粿產品等，抽驗90件應景食品，有2件豆製品不合格。

衛生局副局長馬景野說明，此次抽驗有2件違規食品，其中，位於汐止區一家素食店被驗出「大黑豆干」防腐劑超標，另土城區一家攤商販售的「豆干」則有不得檢出的殺菌劑「過氧化氫」，上述兩產品均不符規定，針對違規產品已命其下架回收，並移來源廠商所轄桃園及雲林衛生局依法開罰，可處3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，食品添加物防腐劑「苯甲酸」，依法可添加於豆干豆皮、肉製品、醬菜及醃漬蔬菜等食品，以抑制微生物生長，但用量不得超過0.6g/kg，另「過氧化氫」俗稱雙氧水，具殺菌作用，雖可用於豆干，但因具腸胃道刺激性，最終產品中不得殘留，

食品藥物管理科長楊舒秦說明，豆製品於食用前可水清洗或浸泡並用沸水煮熟，有助於去除水溶性的防腐劑殘留在食品中，也可藉由開水烹煮及將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡與經常換水，達到去除過氧化氫的效果，也提醒民眾選擇具良好信譽商家產品，並對產品標示添加物種類詳加了解，確保食用安全。