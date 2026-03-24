能源轉型停擺恐釀156億經濟損失 綠盟籲台積電、美光提前落實

AI EXPO Taiwan 2026將在明天開幕，綠色和平今天發表「呼吸告急：台灣電子業用電對健康與經濟衝擊報告」，並召開記者會向國內電子製造業示警，若電子製造業的再生能源發展持續停滯，2030年當年度將有約277名兒童會受到氣喘影響，並產生超過156億的經濟損失。綠色和平並點名台積電、聯電與美光等半導體龍頭，若有提前落實綠電轉型，可免於龐大經濟損失。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心說，加州大學河濱分校及加州理工大學去年曾發表研究，發現全美資料中心2019年至2023年間的空氣汙染，導致1434例早死、相當於6919億元的經濟損失。而台灣AI產業用電2023年到2028年將成長8倍之多，團隊因而據此研究台灣電子製造業在AI浪潮背後隱含的健康、經濟成本。

該項研究與國際研究機構Centre for Research on Energy and Clean Air（CREA）合作，CREA分析師Daniel Nesan解釋，這項研究先是預估電子製造業用電，之後計算燃煤、燃氣用電，再透過大氣模擬與氣象模擬模型，分析電廠空氣汙染排放擴散情形，計算早死、氣喘等疾病風險。研究發現，如果電子製造業再生能源發展停滯，電力使用又持續攀升，推估2030年當年度約90人過早死亡 、277名兒童受到氣喘影響，近1萬9000天的工作缺勤天數，最終將產生超過156億的經濟損失。

不過，Daniel Nesan也說，若全台用電量最大的台積電、聯電與美光3家半導體廠商，可以提前在2030年達到100％再生能源的使用，當年度即可挽救約41件早死案例、減少130位兒童氣喘案例，預計維護約71.79億元的經濟損失。

另一方面，張皪心說，台灣各地電廠近年都有新增或擴建計畫，中南部尤其大幅擴增，研究顯示高雄將成為「呼吸告急區」，預估經濟損失上看35.75億元，居全台之首，相較排名第二的新北市幾乎是兩倍。

面對AI產業南移而增加的發電需求，高雄永安區烏林投自救會會長黃福來說，自己的父母都是肺癌過世，「AI來台灣或是高雄蓋廠，我們是非常歡迎的，可是也要想辦法不要讓電廠周邊居民承受空汙的傷害。」

對此，綠色和平呼籲台積電、聯電與美光，應將100％再生能源（RE100）的目標提前至2030年，並落實「健康優先」的綠電轉型，針對空汙重災區，直接在當地建立分散式能源與儲能設備，用乾淨電力取代化石燃料。領頭企業應主動關懷受電力發展影響的社區，補助居民健康檢查與長期照護資源。