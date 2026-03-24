小磨坊進口月桂葉檢出3農藥 3200公斤遭邊境攔截

食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，知名調味料業者小磨坊又上榜，這次是從土耳其進口的月桂葉，一口氣檢出3種農藥，共1批、3200公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共10項產品檢驗不合格，包含韓國沾醬汁、阿根廷鮮大蒜等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。

其中，小磨坊國際貿易股份有限公司從土耳其進口的「月桂葉」，被檢出殘留農藥亞滅培0.49ppm、賽扶寧0.09ppm、百利普芬0.11ppm，共1批、3200公斤依規定退運或銷毀。

北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，依據「農藥殘留容許量標準」，亞滅培、百利普芬以0.05ppm為法規容許值，賽扶寧以0.03ppm為法規容許值。

劉芳銘說，過去6個月來，小磨坊同產地、同號列進口產品就這1批不合格，將維持監視查驗；至於其他業者若從同產地進口同號列產品，則仍是一般抽批查驗。

這次還有1批由另一名業者報驗的美國凱撒沙拉醬，檢出殘留農藥環氧乙烷0.7 mg/kg，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限mg/kg。

這批總重181.80公斤的美國凱撒沙拉醬，在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘表示，針對該名輸入業者，在邊境由一般抽批查驗，調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

小磨坊國際貿易股份有限公司稍早在官網聲明，公司已依主管機關要求，主動提供自主監管資料與檢驗文件，配合後續查核，確保各項流程均符合食品安全管理法規。

此外，小磨坊國際貿易股份有限公司表示，公司接獲食藥署通知，已立即通知供應商拒絕驗收，並依主管機關規定辦理後續退運程序，該批原料未進入本公司生產線，亦未流入市面，未流入任何消費者使用，敬請安心選購與使用。