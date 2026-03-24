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喝3口整天不餓！她驚這款綠茶像「瘦瘦針」 醫揭真相：腸胃有錯覺
近年「瘦瘦針」話題帶動減重風潮，不少人也開始關注能抑制食慾的飲品。近日有網友分享，自己只喝了幾口每朝綠茶，竟一整天幾乎沒有食慾，甚至連水都不想喝，忍不住直呼：「這是喝的瘦瘦針嗎？」貼文曝光後引發熱議，也釣出醫師解答原因。
一名女網友23日在Threads發文表示，中午只喝了大約三口每朝綠茶，之後整天幾乎沒有食慾，連水都提不起興趣，讓她覺得「哪裡怪怪的」，相關經驗也引起不少想控制食慾的族群關注。
對此，家醫科醫師温梓言在留言區說明，這種情況可能與飲品中的膳食纖維有關。他指出，每朝綠茶含有菊苣纖維，屬於水溶性膳食纖維，進入腸道後會吸水膨脹，並形成膠狀物質，容易讓人產生「偽飽足感」。
温梓言進一步解釋，即使攝取量不多，若個人體質對纖維較敏感，腸道在發酵過程中產生氣體與脹感，也可能延長飽足感，讓人短時間內不想進食。
此外，他也提到另一種可能原因，若是在空腹或腸胃較敏感的情況下飲用濃度較高的綠茶，對兒茶素較敏感的人，可能出現胃部不適，進而影響大腦的食慾訊號，導致「看到食物也沒有興趣」。
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