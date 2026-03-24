汽燃費改名！營業車養管費3月底截止 逾期最高罰3千

台灣虎航今發生大規模航班延誤情況，有旅客昨原訂搭下午5時55分福岡飛往桃園的航班返台，卻延誤至晚間近10時才上機，後又因機場宵禁當日無法再起飛，引發旅客不滿。虎航今表示，落地遭遇不穩定進場，先是轉降關西機場，後續又因福岡機場宵禁，導致IT721航班無法起飛；另今共有10架次因航機調度而有異動。

2026-03-24 10:14