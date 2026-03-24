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汽燃費改名！營業車養管費3月底截止 逾期最高罰3千
立法院於去年12月2日三讀通過修正公路法部分條文，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱為公路養管費或養管費，繳費方式及金額皆不變。中壢監理站提醒，繳納期限至今年3月31日止，未依限繳納者依法最高可處3000元以下罰鍰，請民眾儘速繳納。
中壢監理站說明，養管費的徵收目的是作為公路養護、修建及安全管理使用，為使名稱與用途能夠更為一致，進一步達成使用者付費原則，並確保相關費用能夠專款專用，以達到道路永續發展、提升整體道路品質與交通安全，故加以更名，針對該等費用的每年開徵期程、繳費方式及繳納金額均維持不變。
中壢監理站表示，今年度營業車春季「公路使用養護安全管理費」繳費單已經以新名稱顯示，呼籲收到繳費單的車主莫驚慌，繳納期限至今年3月31日止，未依限繳納者依法將處新台幣300元以上至3000元以下罰鍰，提醒車主注意自身權益，以免受罰，造成荷包失血。
中壢監理站呼籲，尚未繳納的車主可多利用下列11種支付方式以APP進行繳費：一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、全支付、台北富邦銀行及愛金卡，即可免出門快速繳納；如繳費單遺失，可上「監理服務網」或下載「監理服務APP」線上查詢及繳費，或至超商操作多媒體設備，輸入車號及車主身分證字號（法人則為統一編號）補單繳費。
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