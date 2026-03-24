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防範結核病 新北動保處籲選購鮮乳標章乳品確保食安
結核病至今仍是全球重要公共衛生議題。依衛福部疾病管制署統計，台灣結核病發生率雖逐年下降，但去年仍新增5657例個案，世界衛生組織也呼籲各國持續投入防治資源。適逢3月24日世界結核病日，新北市動保處提醒，結核病為人畜共通傳染病，民眾應避免飲用未經消毒的生乳，並選購具有鮮乳標章的乳品，才能安心飲用、降低感染風險。
動保處指出，結核菌分為人型、牛型及鳥型，其中牛型結核菌除會感染牛羊，也可能透過未消毒乳品傳染給人類，且潛伏期長，容易被忽視。為防堵疫情，新北市每年由公務獸醫師巡迴轄內乳牛、乳羊場，針對6月齡以上乳牛進行皮內結核菌素試驗，透過注射結核菌素並於72小時後判讀反應，確認是否感染。檢測合格者將核發證明，作為乳品防疫依據，確保流入市場的乳品安全無虞。
動保處表示，目前新北轄內乳牛場檢測結果皆為合格，並持續定期訪視與監測，若酪農有新購乳牛，也須自主隔離並通報檢測，以避免疫病在場內傳播。同時，乳品在進入市場前，仍須經集乳廠進一步殺菌消毒處理，層層把關食品安全。
淡水區酪農張建男分享，每日作業須先將乳牛清潔消毒，再進行榨乳，生乳集中後還需經巴氏滅菌處理才能販售。為防止交叉汙染，牧場也固定每周進行畜舍消毒。他指出，國外感染牛結核菌的案例，多與長期接觸動物有關，透過動保處每年定期檢測，不僅確保乳品安全，也保障從業人員健康。
動保處強調，結核病早期俗稱「肺癆」，在抗生素尚未問世前屬高致命傳染病，至今仍不可輕忽。呼籲民眾選購乳品時，應認明經獸醫檢驗合格的鮮乳標章產品，並避免飲用未消毒生乳，以降低感染風險，守護自身與家人健康。
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