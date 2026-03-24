今晴朗熱爆恐直飆34度 明起晴雨交替速度快

未來1周台灣北方有兩波微弱鋒面和東北季風快速通過，不過，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，對中南部地區天氣幾乎沒有影響，大致上天氣穩定，北部、東半部地區在東北季風影響時，如果水氣比較多，會有短暫雨狀況，晴雨交替速度比較快。

最新台灣附近天氣系統情形，謝佩芸表示，從華南一直延伸到日本南方海面一帶，是鋒面所在區域，未來幾天將有鋒面系統在這個區域陸續快速通過，當通過台灣上空之後，就會帶來一小股微弱的東北季風，但是變化速度相當快，幾乎是一兩天就有一波通過的情形，所以北部、東半部地區天氣變化速度比較快一些。

謝佩芸表示，台灣在雲帶比較南方的位置，所以台灣上空整體來說雲量不多，大致上多雲到晴為主，但要提醒，馬祖地區位在比較北邊的位置，在鋒面雲系下方，所以馬祖地區今晚降雨機率稍微高一些。

今天整體天氣預測，她說，台灣上空雲量不多，只有北部、東半部地區雲量比較多一些，東半部地區有一些局部零星短暫雨，西半部大部分時間都是晴到多雲、相當穩定的天氣。中午過後，南部山區、雙北山區可能會有零星午後短暫雨，前往山上活動注意中午過後的天氣變化。

因為天氣很晴朗，所以中午前後的溫度相當溫暖。謝佩芸表示，今天北部、東半部地區高溫27至28度，感覺舒適到溫暖；不過中南部地區比較熱，高溫可以來到30度，甚至內陸近山區有機會來到32至34度。日夜溫差比較大。

未來降雨趨勢，謝佩芸表示，未來這段時間北部、東半部地區陸續有一些局部雨，但是下雨時間不會太長，中南部地區以穩定天氣為主。明天微弱鋒面通過，之後東北季風增強，北北基地區會有零星雨，宜蘭、花蓮地區局部雨，台東、南部山區零星短暫雨。

「這波系統通過速度很快」，謝佩芸表示，到了周四，東北季風減弱，台灣附近轉東風，因此北北基地區降雨會變比較少一些，東半部迎風面降雨的位置往南移動，所以宜蘭、花蓮、台東降雨稍微增加。

謝佩芸表示，周五又有一波微弱鋒面通過，也有東北季風增強的狀況，帶來台灣附近的水氣又相對多一些，北部、東半部地區降雨機率提高一些，中部地區如果雲量比較多，可能也會有零星雨狀況。鋒面系統雲量變化速度很快，周六東北季風影響，周日東北季風減弱，預計整體降雨又會是以東半部有局部雨、北海岸零星雨為主，西半部地區的天氣又再度恢復穩定。

溫度趨勢，她說，今天各地中午前後溫度比較高，明天開始受到一波波微弱東北季風影響，北台灣、宜花地區白天高溫和今天比起來有下降狀況，感受上轉涼一些。明天、周四有一波東北季風，周五第二波東北季風南下之後，周六前後白天高溫會稍微下降。未來1周北台灣溫度會有稍微轉涼的情形，中南部地區幾乎不受影響，白天高溫溫暖甚至炎熱的狀況，日夜溫差也會比較大。

謝佩芸表示，東北季風結束之後，周日、下周一溫度就會逐漸回升。目前資料看起來，下周二前後會有一波比較明顯的水氣接近台灣，到時候各地降雨機率會比較高一些。但是距離現在還有很多天，氣象署持續觀察。

未來幾天西半部地區比較穩定、多雲到晴為主，謝佩芸表示，東半部地區、雙北地區在東北季風和微弱鋒面通過的時候，有一些局部雨的狀況。這段期間降雨機率比較高的時間是周五，北部、東半部降雨機率比較高，留意天氣預報。

這段時間容易有低雲或霧影響能見度，謝佩芸表示，提醒馬祖、金門、台中以北地區，比較容易發生時間是今天到明天，以及周四晚上到周五清晨，交通注意安全，搭機往返金馬留意航班資訊。