門窗全封還是有蚊子！他揪「盲點漏洞」 一招消失3個月

隨著氣溫逐漸升高、夏季將至，蚊蟲問題再度困擾不少家庭。近期一名網友分享自家「抓漏式防蚊」經驗，意外揪出蚊子入侵關鍵，掀起網路熱烈討論。

該網友在Threads發文表示，過去為了防堵蚊子，已將家中門窗與各種縫隙全面封死，卻仍頻頻遭蚊子侵擾，讓他百思不得其解。經長時間觀察，他發現蚊子多半從廚房方向出現，進一步追查後，將目標鎖定在抽油煙機排風孔。

他隨即以濾網包覆排風口進行測試，沒想到效果顯著，甚至直呼「蚊子消失三個月！」。直到近期蚊子再度出現，才發現濾網已堆積過多雜質與蚊蟲屍體，清理後問題才再次改善。

貼文曝光後，不少有相同困擾的網友紛紛留言回應，有人恍然大悟表示「對耶，難怪我們家一直有蚊子」、「我已經包10年了，以前還有蟑螂會從這邊進來」、「長知識」；還有住低樓層的苦主分享，拆洗抽油煙機的時候「總是浮出一大堆蚊子屍體」，看了令人不適，「我也要回家封這裡了」。

此外，也有過來人提出進一步建議，認為除了加裝濾網外，可考慮安裝逆止閥，不只防蚊還可以防戶外異味飄入，從源頭阻擋外部空氣與蚊蟲倒灌，效果更為長久穩定。

專家提醒，夏季為蚊蟲孳生高峰，除了維持環境清潔、避免積水外，居家通風孔、排水孔與管道設施也應定期檢查與防護，才能有效降低蚊蟲入侵機率。