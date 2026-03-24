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王齊麟當爸！陳詩媛喊「好想洗頭」 國健署揭坐月子禁忌真相

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟和陳詩媛(圖)迎接兒子誕生。 圖／摘自IG
王齊麟和陳詩媛(圖)迎接兒子誕生。 圖／摘自IG

不少人對「坐月子」仍存有不少禁忌，其中「不能洗頭、不能洗澡」更是最常被提及的說法。近日，羽球金牌國手王齊麟宣布升格當爸，喜迎兒子誕生，不過新手媽媽十元（陳詩媛）卻在社群吐露心聲，直言產後「好想洗澡洗頭」，引發關注。

陳詩媛在Instagram發文分享，產後整個人仍有些恍惚，「好想洗澡洗頭」，也坦言一時之間還不太適應新角色。不過她也提到，身邊有許多可靠的人陪伴，讓她感到安心。她更笑說，第一次見到兒子時還有些害羞，只簡單說了句「嗨！」，而另一半現在最常掛在嘴邊的則是「你（兒子）慢一點」和「我兒子好可愛」，字裡行間滿是新手爸媽的甜蜜互動。

事實上，針對產後是否能洗頭、洗澡，國民健康署曾說明，傳統「坐月子不能碰水」的觀念，多半源自過去生活條件與醫療環境不足。早年缺乏熱水器與吹風機，洗澡需額外燒水準備，且衣物不易更換、頭髮難以快速乾燥，對剛生產後體力虛弱的產婦而言，確實較容易受寒不適，因此才衍生相關禁忌。

不過在現代環境下，條件已大幅改善。國健署指出，自然產婦只要體力恢復、能下床活動後，即可沐浴；剖腹產者則需視傷口狀況，若未感染且使用防水敷料，通常在產後3至5天即可淋浴。

至於洗頭部分，國健署也表示，產後一個月內只要身體狀況允許，同樣可以洗頭與梳理頭髮。建議洗頭時以指腹輕柔按摩頭皮，水溫避免過冷或過燙，並使用較溫和的洗髮產品；洗後應立即擦乾並吹乾，避免頭髮未乾就休息或受冷氣直吹，以降低頭痛或身體不適的風險。

整體而言，隨著生活與醫療條件進步，坐月子的相關禁忌也逐漸鬆動。只要掌握「保持清潔、避免受寒」原則，新手媽媽在產後仍能兼顧舒適與健康。

新手媽媽 王齊麟 坐月子 陳詩媛 國健署 禁忌

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