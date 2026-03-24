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長榮空服員猝逝 家屬告座艙長、董事長業務過失致死

中央社／ 台北24日電

去年長榮航空孫姓空服員因抱病值勤，卻在返台後猝逝。空服員工會今天代孫姓空服員家屬發聲，表示已委由律師向當班楊姓座艙長和長榮航空董事長林寶水，提起業務過失致死刑事告訴。

長榮航空一名孫姓空服員於去年9月22日、24日執行台灣往返米蘭的航班任務，期間健康狀況急劇惡化，返台於10月10日不幸過世。

桃園市空服員職業工會今天發布新聞稿表示，孫姓空服員家屬委任大恆國際法律事務所的程立全律師、陳愷閎律師，對楊姓座艙長和長榮航空董事長林寶水，提起業務過失致死刑事告訴，日前已完成遞狀。

工會說明，孫姓空服員抱病服勤後過世一案，長榮航空僅以「未通報異常事件，不符合標準作業程序」，對楊姓座艙長記過、降調，但有關職場霸凌部分，長榮航空一再拒絕孫姓空服員家屬委託工會參與調查過程；在調查完成後，迄未公布結果，也未告知孫姓空服員家屬，完全不近人情，更讓真相難明，公理和正義難以回復。

孫姓空服員家屬主張，楊姓座艙長在機上明知孫姓空服員全身腫脹、難以站立，已非能正常工作狀態，仍不讓孫姓空服員休息，也未以醫療線上支援系統（Medlink）請求協助；下機後更以「救護車要自費」等為由，拒絕孫姓空服員渴望立即就醫的請求，未能更早得到充分治療和救助，是孫姓空服員致死的直接推手。

勞動部去年針對本案啟動調查，並於11月公布調查報告5大重點，第一項即點明長榮航空過度運用勤惰管理，嚴重影響員工生病請病假的實質權益。

根據調查報告，長榮航空將組員排班、排休、調班申請及個人績效，與病假緊密連結，形成一種高壓文化，大部分組員「幾乎不敢」請病假，扭曲職場請假文化，造成絕大多數組員生病只能請生理假或家庭照顧假替代。

職業工會 陳愷閎 家庭照顧假

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