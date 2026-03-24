小塑膠袋搶空！ 業者：漲價也沒貨賣 菜市場「一袋多裝」省用量

受中東戰火影響石化原料供應，連帶衝擊民生用品價格，彰化地區近期傳出塑膠袋不僅漲價，甚至出現缺貨情形。和美一間塑膠袋批發業者表示，上周開始就有民眾搶購垃圾袋，目前架上僅剩大型、黑色塑膠袋，其餘常見的小吃店家用1、2斤塑膠袋已全面缺貨，工廠近期未再出貨，只能靠既有庫存支撐。

市場端同樣感受壓力。有家庭主婦指出，日前到市場購買水煮玉米時，攤商不再提供單個小袋，而是改以一袋多裝減少用量。攤商坦言，現在塑膠袋取得困難，「能省就省」。販售蘆筍的業者則提前囤積小型透明袋，直言「沒有袋子就無法包裝販售」。

塭仔港魚攤業者也反映，塑膠袋價格已上漲約三分之一，民眾購買生鮮若無袋可裝相當不便，但要將成本轉嫁給消費者也不容易，目前只能自行吸收部分壓力，更憂心後續若供應持續吃緊，恐出現無袋可用的情況。

彰化縣議員賴清美與將接棒參選下屆縣議員選舉的兒子曾煥燁近日走訪市場與批發通路，和美地區的業者1、2斤塑膠袋幾乎售罄，業者說，價格從每包20元上漲至30元，也直言，目前「想漲也沒貨可賣」，若國際情勢未見緩解，未來市面上恐面臨更嚴重的缺貨問題。

不過有五金行業者指出，目前垃圾袋類的塑膠袋沒有漲價，也預期短期內並不會缺貨；但小吃及菜市場常用的透明1斤塑膠袋已從每包從20元漲到25元，因市面上使用量非常大，較可能缺貨。