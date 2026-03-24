虎航福岡飛桃園遇宵禁滯留過夜…旅客氣炸 今再10航班延誤

台灣虎航今發生大規模航班延誤情況，有旅客昨原訂搭下午5時55分福岡飛往桃園的航班返台，卻延誤至晚間近10時才上機，後又因機場宵禁當日無法再起飛，引發旅客不滿。虎航今表示，落地遭遇不穩定進場，先是轉降關西機場，後續又因福岡機場宵禁，導致IT721航班無法起飛；另今共有10架次因航機調度而有異動。

有旅客昨在社群發文指出，昨搭乘虎航一架IT721福岡飛往桃園航班，原訂下午5時55分起飛，但準備登機時發現起飛時間不斷異動，等到晚間近10時才上機，後續航空公司卻宣布因機場宵禁當日無法再起飛，僅發放1500日圓（約新台幣300元）餐券及15000日圓（約新台幣3000元）補償金，引發旅客不滿。

對此，虎航表示，昨天IT720自桃園出發至福岡航班因落地時遭遇不穩定進場，於福岡機場執行重飛後，因考量油量限制規定，依照程序轉降大阪關西機場進行加油後再飛福岡。後續因遭遇福岡機場宵禁，導致IT721航班無法取得起飛許可，將提供IT721旅客定額補貼住宿費及餐食，對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。

另外，台灣虎航今共有10架次航班出現異動，包含大阪關西、福岡、名古屋、旭川、琉球、岡山、普吉及仁川等多個航線，最長更有出現5小時延誤，不少旅客抱怨紛紛昨天才收到通知。對此，虎航僅說，主因為航機調度所致。