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熟男頻尿夜尿！醫籲小心攝護腺肥大 拖延不檢查恐傷腎

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
天祥醫院規畫於3月28日本周六上午舉辦熟男健康講座，現場安排排尿功能評估與尿流速檢測。圖／天祥醫院提供
天祥醫院規畫於3月28日本周六上午舉辦熟男健康講座，現場安排排尿功能評估與尿流速檢測。圖／天祥醫院提供

隨著年齡增長，不少男性開始出現排尿不順、頻尿或夜間多次起床如廁等情況，卻常誤以為只是正常老化而忽略。天祥醫院泌尿科醫師提醒，若長期出現相關症狀，可能與攝護腺、膀胱或尿道功能異常有關，建議及早評估檢查。

天祥醫院泌尿科醫師陳柏翰表示，男性排尿需經過膀胱、攝護腺與尿道等構造，其中攝護腺肥大是中高齡男性相當常見的泌尿問題。臨床統計顯示，接近50歲的男性約有一半以上可能出現不同程度的攝護腺肥大，當攝護腺組織增生壓迫尿道時，便可能造成尿流變細、排尿費力、頻尿、急尿或夜尿等情形。

陳柏翰指出，若排尿狀況持續惡化，嚴重時甚至可能出現血尿、急性尿滯留，或因尿液逆流影響腎臟功能，因此不可輕忽。不過，造成排尿問題的原因並不只有攝護腺肥大，膀胱退化、膀胱過動症、尿道狹窄或泌尿道感染等，也可能出現類似症狀，因此透過專業評估找出原因相當重要。

在泌尿功能檢查中，「尿流速檢測」是一項常見且非侵入性的檢查方式，可透過儀器紀錄排尿時間、尿流速度變化及排尿量等數據，協助醫師初步了解排尿功能狀況，必要時再搭配攝護腺指診、抽血或超音波等檢查，進一步評估泌尿系統健康。

為提升民眾對男性泌尿健康的重視，天祥醫院規畫於3月28日本周六上午舉辦熟男健康講座，由泌尿科醫師徐振鴻與陳柏翰共同主講，現場安排排尿功能評估與尿流速檢測，並特別安排三位泌尿科專科醫師徐振鴻、陳柏翰與張珝醫師為民眾提供諮詢服務。

天祥醫院提醒，活動全程免費，歡迎有排尿困擾或關心自身健康的男性踴躍參加；35歲以上男性民眾參加活動時請攜帶健保卡，檢查無需空腹，出門前適量飲水即可，一起為健康把關。

天祥醫院泌尿科醫師陳柏翰提醒，若長期出現排尿不順、頻尿等症狀，可能與攝護腺、膀胱或尿道功能異常有關。圖／天祥醫院提供
天祥醫院泌尿科醫師陳柏翰提醒，若長期出現排尿不順、頻尿等症狀，可能與攝護腺、膀胱或尿道功能異常有關。圖／天祥醫院提供

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