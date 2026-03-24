首例轉診來台！帛琉病人「苦瓜肝」緊急移植 這病致國人換肝也不少見

來自帛琉的58歲米德莉因罹患原發性膽汁性膽管炎，4年來往返台灣及帛琉兩地醫療，但因病程惡化，導致膽汁淤積、發炎，已達到肝硬化嚴重度最高的C級，2年內存活率不到4成，只能接受肝臟移植。米德莉經轉診至馬偕醫院後由肝移植團隊接手治療，在歷時12小時的馬拉松式手術下，於去年8月完成全台首例帛琉病人活體肝移植手術，明天將順利出院返回帛琉。

馬偕醫院今為米德莉舉辦出院歡送會，總院長張文瀚說，秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的醫療使命，該院長期投入國際醫療與跨國轉診工作，對於國際上有醫療需求的民眾或國家，都以奉獻關懷的精神，實踐「Taiwan can help、MacKay can help.」的理念，今天看到團隊的努力讓米德莉健康出院返家，更是群策群力的最佳展現。

馬偕醫院外科部副主任林俊昌表示，原發性膽汁性膽管炎為慢性進行性自體免疫疾病，目前醫療無法根治，免疫細胞會破壞肝臟的小膽管，形成膽汁淤積、發炎，若病人對藥物治療反應不佳，最終將導致肝纖維化與肝硬化。依統計，患者病情惡化需肝臟移植者，約占全台肝臟移植者約一至二成。

以米德利為例，病程已達重度肝硬化C級，肝臟不僅硬化，表面也如苦瓜一般凹凹凸凸，有如「苦瓜肝」，並合併嚴重腹水、食道靜脈曲張，一旦血管破裂恐猝死，又因長期門脈高壓導致腹腔內側支循環異常發達，且代償性擴張，加上肝功能衰竭引發的凝血因子合成障礙，使得術中極易發生大出血的高風險，致使移植手術更加困難，因此，在術前評估時，團隊嚴陣以待務必做好萬全的準備。

林俊昌表示，與米德莉配對成功的捐贈者，是她33歲兒子、職業為消防員的恰德。母子於去年8月1日來台進行術前評估，同月21日進行肝臟移植手術，母親米德莉在全肝臟切除下，接受兒子恰德60%的肝臟，手術耗時12小時，出血量達9950c.c.，但術後米德莉又併發感染與膽管狹窄，移植團隊會診消化科系，以內視鏡置放膽管支架後，目前已順利恢復，即將於3月26日回到帛琉。

米德莉今在記者會上微笑向大家揮手致意，對於她歷經的過程與感謝，並以文字向外說明。她表示，手術前她時常感到虛弱，幸好有家人的支持，也找到了適合的醫院進行移植手術，住院期間的任何疑問醫療轉隊都能細心的回答為她著想，術後經過一段時間的恢復，覺得「變強壯」了，不再擔心自己的老化，而是開始對「生活」充滿了期待。

米德莉與恰德母子在寫給團隊的一封信裡表示，帛琉當地醫療資源有限，無法執行如此高難度的肝移植手術，但因為台帛兩國長久以來的友好關係與醫療合作，讓他深信到台灣醫療是正確的選擇。在住院期間，醫院特別為母子安排隔壁病房，讓術後需隔離觀察的兩人，可以透過玻璃窗遙遙相望，互相打氣，感謝醫院的貼心安排，讓異地治療更多了一份溫暖的支持。

醫療團隊在反覆止血的過程中完成精密的肝臟移植，不僅考驗醫療團隊的技術與默契，也讓術後照顧更為謹慎，恰德在捐肝手術10天後出院，停留陪伴米德利一個月後返國，繼續回到在家鄉的工作。

此次首例帛琉轉診活體肝臟移植個案的成功，不僅是呈現馬偕醫療團隊高難度移植手術的成熟經驗與跨專業合作能力，更是實踐馬偕在關懷弱勢的核心價值，深化臺帛兩國的醫療外交情誼，未來米德莉的追蹤則轉由國際醫療中心接棒，讓移植手術完成最後一段連結。

來自帛琉的58歲米德莉（左五）罹患原發性膽汁性膽管炎，經轉診至馬偕醫院接受肝臟移植治療，歷時12小時馬拉松式手術，於去年8月完成全台首例帛琉病人活體肝移植手術，明天將順利出院返回帛琉。記者沈能元／攝影