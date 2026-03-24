全台水情吃緊中部2大水庫水量遞減 盧秀燕：啟動地下水備援

今年冬雨、春雨較少，全台水情吃緊，嘉義要靠跨區支援，苗栗也有部分鄉鎮開放申請休耕。台中市目前尚未受到具體影響，但重要水庫的水量持續減少，市長盧秀燕表示，已超前布署，協助自來水公司啟動地下水備援，希望盡量不要走到減壓或限水的地步。

台中市政府今天開市政會議，盧秀燕指出，全國水情緊張，嘉義告急、苗栗開放申請休耕，台南的民生用水只能撐到5月底；今年全國春雨不如預期，根據最新資料，台中2處最重要的調蓄設施德基水庫和鯉魚潭水庫，整體水量都呈現遞減。

盧秀燕說，為了確保民生用水無虞，必須超前布署，市府採取兩大策略，第一是協助自來水公司和水利署，配合啟動地下水備援，地下水淨化後進入供水網，穩定民生用水；第二則是請相關局處和各區公所加強宣導，全民節水，省今日之水、解明日之渴。

盧秀燕補充，除了節約用水，今年3月28日是世界自然基金會發起的世界關燈日，恰逢20周年，全球同步響應，將在3月28日晚上8時半，共同熄燈一小時，提醒世人節約能源，也呼籲大駕種是極端天氣對生態的影響。