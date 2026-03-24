比台灣便宜！他籲赴日加保VJW旅平險「看病0元」 投保訣竅一文看懂
國人喜歡到日本旅遊，為了避免不幸發生意外求助無門，保險是相當重要的一環。近期有網友在threads上分享，去日本旅遊一定要投保「VJW裡面的旅平險」，實際就醫從掛號、治療到拿藥，幾乎不用自己先付錢，整個流程相對輕鬆。
他也提到，這類保險有時甚至比在台灣買的旅平險還便宜，不過有一個重點是一定要入境日本後才能投保，不少人容易忽略。
投保資格＆保障內容
這類保險是由東京海上日動推出，主要提供給短期赴日旅客：
1、只要是在日本停留「31天內」的外國旅客就能投保
2、年齡限制寬鬆，就算高齡者也可申請
保障內容也很實用，重點放在醫療相關：
●看病、住院、手術費用
●醫療搬運、送返母國
●最高可在 1000萬日圓內全額理賠
保費怎麼算？
費用是用「天數」計算，沒有年齡差別費率：
約台幣 100多元～1000多元（依天數不同）
例如：
3天約300多元
7天約600多元
14天約1000元左右
相較日本高昂醫療費，其實算相當便宜。
投保時間＆注意事項
這個保險有幾個關鍵限制：
●一定要入境日本後才能申請
●入境5天內要完成投保
●保險從「申請隔天」或「入境當天」較晚者開始生效
另外也要注意：
1、若資料填錯，保單可能直接無效
2、只保障醫療，不包含班機延誤、行李遺失等
另外也有網友提醒「有一個bug，要跟大家分享，就是如果，到了當地，使用自己的網路，不管是esim或實體網卡，無法正常申辦保險時，請改用飯店或機場的wifi，購買就會購買成功了」。
跟一般旅平險差在哪？
最大差別在「就醫流程」：
✔ 不用自己先墊大筆醫療費
✔ 有翻譯協助就醫
✔ 可安排合作醫院
❌ 沒有旅遊不便險（像航班延誤）
網友心得分享
「在台灣買基本保額加不便險，到當地在加買這個，就都保到啦」
「有滑雪的人一定要保 VJW 裡的保險！」
「唯一缺點：入境才能投保第二天生效，所以第一天沒有保障」
「推這個，VJW醫療保額有一千萬日幣！在台灣一千萬保額，醫療險只有十分之一額度，要買到兩千萬才有一樣的醫療額度，很不合理」
「之前去日本不巧中了A流，還好事前知道這個保險先保好，有中文接待，會找就近的醫院並通知就診，因為費用全包所以一併做了肺炎跟A流的檢測（檢測費用直接就超過保險費用），加上一周的藥，覺得有保很超值」
「這真的很棒！我已經買了4次，保費不貴又安心」
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