比台灣便宜！他籲赴日加保VJW旅平險「看病0元」 投保訣竅一文看懂

國人喜歡到日本旅遊，為了避免不幸發生意外求助無門，保險是相當重要的一環。近期有網友在threads上分享，去日本旅遊一定要投保「VJW裡面的旅平險」，實際就醫從掛號、治療到拿藥，幾乎不用自己先付錢，整個流程相對輕鬆。

他也提到，這類保險有時甚至比在台灣買的旅平險還便宜，不過有一個重點是一定要入境日本後才能投保，不少人容易忽略。

文章目錄 投保資格＆保障內容

保費怎麼算？

投保時間＆注意事項

跟一般旅平險差在哪？

網友心得分享

投保資格＆保障內容

這類保險是由東京海上日動推出，主要提供給短期赴日旅客：

1、只要是在日本停留「31天內」的外國旅客就能投保

2、年齡限制寬鬆，就算高齡者也可申請

保障內容也很實用，重點放在醫療相關：

●看病、住院、手術費用

●醫療搬運、送返母國

●最高可在 1000萬日圓內全額理賠

保費怎麼算？

費用是用「天數」計算，沒有年齡差別費率：

約台幣 100多元～1000多元（依天數不同）

例如：

3天約300多元

7天約600多元

14天約1000元左右

相較日本高昂醫療費，其實算相當便宜。

投保時間＆注意事項

這個保險有幾個關鍵限制：

●一定要入境日本後才能申請

●入境5天內要完成投保

●保險從「申請隔天」或「入境當天」較晚者開始生效

另外也要注意：

1、若資料填錯，保單可能直接無效

2、只保障醫療，不包含班機延誤、行李遺失等

另外也有網友提醒「有一個bug，要跟大家分享，就是如果，到了當地，使用自己的網路，不管是esim或實體網卡，無法正常申辦保險時，請改用飯店或機場的wifi，購買就會購買成功了」。

跟一般旅平險差在哪？

最大差別在「就醫流程」：

✔ 不用自己先墊大筆醫療費

✔ 有翻譯協助就醫

✔ 可安排合作醫院

❌ 沒有旅遊不便險（像航班延誤）

網友心得分享

「在台灣買基本保額加不便險，到當地在加買這個，就都保到啦」

「有滑雪的人一定要保 VJW 裡的保險！」

「唯一缺點：入境才能投保第二天生效，所以第一天沒有保障」

「推這個，VJW醫療保額有一千萬日幣！在台灣一千萬保額，醫療險只有十分之一額度，要買到兩千萬才有一樣的醫療額度，很不合理」

「之前去日本不巧中了A流，還好事前知道這個保險先保好，有中文接待，會找就近的醫院並通知就診，因為費用全包所以一併做了肺炎跟A流的檢測（檢測費用直接就超過保險費用），加上一周的藥，覺得有保很超值」

「這真的很棒！我已經買了4次，保費不貴又安心」