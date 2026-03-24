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他怒批台灣飯店不能住滿24小時！網逆風曝「國外住更短」 業者揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為住宿費用不便宜，卻不能完整住上一整天，讓人感到不太合理。旅館示意圖。圖／AI生成
網友認為住宿費用不便宜，卻不能完整住上一整天，讓人感到不太合理。旅館示意圖。圖／AI生成

一名網友近日在社群平台threads發文提問，為何台灣多數飯店與民宿都規定「下午3點入住、隔天早上11點退房」，讓旅客無法住滿24小時。他直言，住宿費用不便宜，卻不能完整住上一整天，讓人感到不太合理，引發網友熱議。

不少網友指出，這樣的規定其實不只台灣，國外也很常見，甚至有更嚴格的情況。「3點還算早的了！之前看過9點才能入住的，如果9點前入住還要加收休息的費用」、「我前天住了間下午4點入住，早上11點退房」、「韓國甚至有晚上10點入住，隔天11點退房的唷」。

也有網友補充，飯店收費方式本來就不是用「24小時」計算，而是以「住幾晚」為單位，如果想提早入住或延後退房，多半需要加錢，這也是業界長期以來的做法。

至於為何不能住滿24小時，也有民宿業者出面說明，主要原因在於房間需要時間打掃與消毒。一名業者表示，每間房清潔加上消毒處理至少要花數十分鐘，旺季甚至可能要到下午4點才能全部完成，若沒有中間緩衝時間，實際上很難順利運作。

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