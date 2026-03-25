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咖啡關鍵成分能抑制大腸癌細胞增生 專家：仍不建議大量飲用

聯合新聞網／ 綜合報導
日本醫學團隊研究出咖啡中的咖啡酸能抑制大腸癌細胞增生。 圖／Ingimage
日本醫學團隊研究出咖啡中的咖啡酸能抑制大腸癌細胞增生。 圖／Ingimage

近年許多流行病學研究指出，喝咖啡與降低大腸癌風險有關，但究竟是哪種成分、透過何種機制發揮抗癌作用始終沒有定論。不過，根據日媒「每日新聞」報導，京都府立醫科大學與關西醫科大學的研究團隊近日發表最新成果，成功解開咖啡中的多酚成分「咖啡酸」（Caffeic acid）抑制大腸癌細胞增生的分子機制。該論文已於本月5日登上英國權威科學期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

「咖啡酸」精準阻斷癌細胞增殖

研究團隊將焦點放在咖啡中含量豐富的「綠原酸」等多酚物質。這些物質在腸道內經過水解後，會以「咖啡酸」的形態存在。實驗結果顯示，在加入咖啡酸後，大腸癌細胞的增生與聚集，受到顯著抑制。研究人員進一步發現，咖啡酸會與大腸癌患者預後不良有關的關鍵蛋白質RPS5結合。一旦咖啡酸成功阻擋RPS5的功能時，癌細胞的生長週期就會在「準備複製DNA」的階段被迫停擺，進而達到抑制大腸癌細胞擴散的效果。

醫學新突破 專家籲「適量即可」

主導研究的京都府立醫科大學講師渡邊元樹表示，這項發現有望促成未來以咖啡酸結構為基礎的新藥物，或是針對RPS5研發出全新的癌症預防與治療方式。

不過，渡邊講師也特別提醒大眾，目前這項成果主要屬於細胞實驗階段的基礎研究，並不能直接證明「喝越多咖啡就越能防癌」。考量到咖啡還含有咖啡因等其他成分，且每個人的體質不同，醫界並不建議為了防癌而過量攝取咖啡。

大腸癌 咖啡

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