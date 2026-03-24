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未來10天午後注意短暫雨 這時間點「台南以北」有機會陣雨、雷雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五受微弱鋒面、周六受東北風影響，下周二午後受東北風影響，觀察這波降雨，下周二晚起至下周四受華南水氣移入影響，台南以北有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
周五受微弱鋒面、周六受東北風影響，下周二午後受東北風影響，觀察這波降雨，下周二晚起至下周四受華南水氣移入影響，台南以北有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

春天天氣系統變化快，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天大致太平洋高壓籠罩，午後零星短暫雨。其中，周五受微弱鋒面、周六受東北風影響，下周二午後受東北風影響，觀察這波降雨，下周二晚起至下周四受華南水氣移入影響，台南以北有局部陣雨或雷雨。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，受微弱東北風影響，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。周四，宜花東有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。周五，受微弱鋒面影響，桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六，受東北風影響，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。

他說，周日至下周一，午後各地山區有零星短暫雨。下周二，午後受東北風影響，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨。下周二晚起至下周四受華南水氣移入影響，台南以北有局部陣雨或雷雨，宜花東及高屏亦有零星短暫雨。

短期氣候趨勢，賈新興表示，下周五起至5月7日，以高溫少雨的機率偏高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

桃園 台南 賈新興

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