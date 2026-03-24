今天晴朗偏熱好天氣 明微弱鋒面通過北部略降溫2至3度

今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天為東南風環境，鋒面系統在北部海域，除北部及東部地區雲量稍多，北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨外，其他地區大致維持多雲到晴天氣，午後山區局部有零星短暫陣雨。溫度方面，北部及東北部地區約18至28度，中部地區約19至30度，南部地區約21至30度，東南部地區約21至28度。

黃國致表示，明天微弱鋒面通過後東北季風短暫增強，北海岸、東部地區及恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區仍局部有零星短暫陣雨機會；北部及東北部氣溫略降2至3度。周四東北季風減弱，各地氣溫稍回升。

周五至周六鋒面系統快速通過後東北季風再次增強，他說，迎風面的北部及東部地區雲量明顯增多，局部有短暫陣雨發生，尤其在基隆北海岸、大台北山區及東部山區降雨機率較高；相對於北部及東部，中南部地區仍維持多雲到晴的穩定天氣，僅山區需留意午後零星短暫陣雨發生。

周日起東北季風減弱轉東南風環境，黃國致表示，除迎風面東部地區及恆春半島有零星短暫陣雨外，其他地區為多雲到晴，午後山區仍容易有零星短暫陣雨發生，近期中午過後前往山區記得攜帶雨具。

氣溫方面，黃國致表示，周五、周六北部及東北部感受較涼，白天高溫降至20到24度，夜晚清晨低溫降至16到18度，多留意保暖；中部地區高溫約26至30度，南部地區高溫仍可維持在30度以上。周日起，各地氣溫才有逐漸回溫趨勢。

此外，他說，今天、明天外島、離島地區，周三夜晚至周四清晨北部及西部地區，周四夜晚至周五清晨外離島及西部地區，容易有低雲或輕霧發生影響能見度及空氣品質。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。