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從雲圖一窺台灣天氣現況 鄭明典：降雨趨勢不明顯 白天還是偏熱
今天各地大致上多雲到晴好天氣，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出真實色影像衛星雲圖，他表示，海峽上幾乎都是低雲或霧，是因為台灣上空有高氣壓在，雖有水氣帶來低雲或霧，但是對流雲不容易發展，降雨趨勢不明顯。
鄭明典表示，雲圖中比較白、比較不規則的是對流雲，很均勻像毛玻璃的通常是低雲或霧。稍微有對流性的雲還是偏北通過台灣附近，海峽上幾乎都是低雲或霧，這是因為台灣上空還是有個高氣壓在，雖然有水氣帶來低雲或霧，但是對流雲不容易發展，降雨趨勢不明顯。
他說，現在台灣附近仍有偏北風，所以早晚仍涼，但是白天只要雲量低，日間升溫會很快，平地還是偏熱。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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