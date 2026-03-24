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高鐵、台鐵擠爆！他好奇為何「客運」失寵 網分析3大硬傷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，現在大家長程移動優先選擇台鐵、高鐵，客運沒落的原因。客運示意圖。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
一名網友好奇，現在大家長程移動優先選擇台鐵、高鐵，客運沒落的原因。客運示意圖。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影

隨著時代變遷，現在許多國人去外縣市會優先選擇乘坐高鐵台鐵，而不是客運。一名網友發文，他發現搭乘高鐵或台鐵的人越來越多，時常發生運能不足的現象，很好奇人們不選擇搭客運的原因。對此，網友們指出塞車、自用車普及與司機招募問題都是客運沒落的因素。

一名網友在Threads發文，表示近期搭乘高鐵或台鐵的人潮越來越多、越來越擁擠，明明台鐵最近還漲價過，仍不減民眾的搭乘意願。相反地，就算鐵路交通擠爆，民眾仍然不願意搭乘客運，甚至有客運公司出現經營困難的問題，他很好奇其中的原因，懷疑是因為少子化讓人變少導致的。

此文一出，有網友認為客運有容易塞車、時間難抓等劣勢，「客運會塞車呀，高鐵跟台鐵不會」、「運輸最大的價值就是時間，客運自身的阻力是高速塞車」、「相比於客運在時間成本的不確定性，鐵路系統在這一方面往往更能保障旅客」、「客運的不確定因素太多，塞車、拋錨、車禍，隨便一個都大大影響行程」。

另有網友覺得私有車輛的普及也深深影響民眾搭乘客運的意願，如果出門沒有捷運或公車可以搭，民眾更願意選擇開車或騎車，畢竟自己駕駛非常方便，且成本遠低於坐客運。

此外還有內行網友指出，疫情期間沒有辦法上班的客運司機們很多都去跑計程車了，久而久之就不願意回來上班了，畢竟司機工時非常長。業者找不到司機的情形下，班次只能減少，導致搭不到想要班次的旅客選擇搭乘台鐵或高鐵，惡性循環下變成現在這種狀況。

根據相關報導，去年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收下滑38.30%，路線停駛和減少高達108條，顯示整體市場仍未回到軌道。客運業者普遍反映「營收與人次回不去」，加上油料、人事與維修等成本攀升，營運壓力持續增加。

客運 台鐵 高鐵

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