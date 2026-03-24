不僅大安…內湖737商圈鼠患鑽車引擎、啃電線 攤商：忍無可忍

先前大安區爆發鼠患，最近北市內湖737商圈也飽受鼠患猖獗困擾，還有攤商形容，已到忍無可忍地步。雖然里長有發放老鼠藥，但許多民眾家中有「毛小孩」，飼主非常擔心寵物誤食中毒，導致投藥意願低、成效有限。

民眾黨議員陳宥丞接獲陳情，表示最近內湖737美食街的街坊鄰居向他反映，飽受長期鼠患猖獗困擾，不僅老鼠出沒市場，甚至鑽進民眾車輛引擎蓋、啃咬電線、水管跟泡棉，民眾還擔心鼠疫或傳染病。

陳宥丞說，面對內湖737商圈長期無法根治的鼠患困擾，光靠發放老鼠藥是不夠的，必須由市府層級進行跨單位協調與專業處理。他日前已正式請環保局提出三大強力滅鼠行動。第一，安全投藥，保護寵物： 要求環保局針對水溝內部、牆角隱蔽處進行精準投藥，並嚴格採取防護措施，盡量做到「防止寵物誤食」，讓飼主能安心配合環境整治。

另外，加強稽查，強化清潔： 除了投藥，也要求環保局加強對市場周邊的環境稽查與清潔，協助攤商與住戶落實廚餘處置，從源頭斷絕老鼠的食物來源；還有民眾宣導與長期追蹤： 協助里民掌握正確的防鼠知識，並要求相關單位持續追蹤成效，不能只是「噴噴藥、發發藥」就了事，必須要有感改善！

「居住安全與環境衛生，不應有空窗期，更不應等到選舉才被重視。」陳宥丞說，他會持續緊盯環保局的執行進度，確保737美食街能恢復乾淨、衛生的環境。